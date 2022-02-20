Как 21 февраля снять порчу и привлечь счастье?

Кто такой Захарий Серповидец?



Преподобный Захарий — один из двенадцати малых Пророков Ветхого Завета. Он принадлежал священническому роду — его отцом был Варахий, сын библейского пророка Иддо. Захарий родился в вавилонском плену и пережил его. Освобождённый по указу правителя Кира, он вместе с другими пленёнными поспешил в землю отцов своих.



Всем потомкам Иддо предназначалось быть священниками в Храме Божьем. Очередь первосвященства для преподобного Захария перешла по наследству от отца и пришлась на годы правления Гария Гистаспа — персидского царя из династии Ахеменидов.



С юношеских лет праведнику был ниспослан дар предвидения. В основном Захарий предрекал пришествие Мессии и другие явления, связанные со Спасителем Мира. Он говорил, что Бог Израиля не оставит еврейский народ, а его сын будет «светочем» во тьме для людей, стремящихся служить Всевышнему.



Все пророчества праведник записывал в опус, который вошёл в историю как «Книга пророка Захарии». В одном из своих откровений он описал летающий по воздуху свиток, изогнутый в форме серпа — для крестьян это было особым предзнаменованием. Отсюда Захарий и получил прозвище Серповидец.



Пророк погиб около алтаря от руки посланника царя Ирода, который пытался заставить Захария выдать жену и полуторагодовалого сына. В это время семья пророка пряталась от преследований в горах, узнав о приказе царя убить всех младенцев, в том числе и сына Захария — Ирод опасался, что мальчик и есть новый Царь Иудейский.



В народе верили, что 21 февраля Святой Захарий спускается с Небес и смотрит, готовы ли крестьяне к весенним сельхозработам. Считалось, что особо пристально он осматривал серпы. На Руси это орудие труда имело не только отношение к жатве, но и было символом плодородия. Говорили: «Не починишь серпа, не получишь снопа».



На Серповидца мужчины занимались проверкой сельскохозяйственного инвентаря — доставали из чуланов, чинили, смазывали, точили. Женщины молились о хорошем урожае хлеба.

По традиции, в ночь на 21 февраля серп показывали молодому месяцу. Считалось, что обряд способствует высокому урожаю в текущем году. С этой же целью серп окропляли святой водой, набранной ещё на Крещение.



Вечером было принято устраивать молодежные гулянья и посиделки. Парни и девушки пели, водили хороводы, играли в игры. Особой популярностью пользовался «Клубочек» — юноша бросал понравившейся девушке шерстяной клубок и задавал интересующий его вопрос. Свадьбы, сыгранные на Именины серпа, сулили супружеской паре долгий и счастливый брак.



День Захария считался благоприятным для снятия порчи, сглаза и привлечения счастья. Крестьяне собирали сухие ветки и на них наговаривали свои проблемы — одиночество, болезни, нищета. Затем на полу рисовали круг четверговой солью (готовилась исключительно на Страстной Седмице) и складывали в него сухостой. Читали над ними Отче наш и сжигали в печи. После обряда обязательно три дня постились и посещали заутреню.