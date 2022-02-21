Как 22 февраля уберечь мужа от любовницы, смыть грехи и привлечь в семью деньги?

22 февраля Православная церковь чтит память священника и монаха, преподобного Панкратия Печёрского, жившего в XIII веке. Святой прославился тем, что держал строгие посты, принял подвиг затворничества и постоянно молился. За это Господь наделил его могучим даром чудотворения и исцеления. В народе же 22 февраля отмечали Лаптев день (или Никифоры-Панкраты, или просто — Панкрат). О традициях и приметах 22 февраля читайте на amic.ru.

Кто такой Панкратий Печёрский? О мирской жизни святого сведений практически не сохранилось. Преподобный известен как иеромонах Киево-Печёрского монастыря. Согласно Святому Писанию, он обладал даром исцеления молитвами и постом. Иеромонах похоронен в Дальних (Феодосиевых) пещерах Киево-Печёрской лавры, где его мощи находятся и поныне.

Почему 22 февраля называли Лаптевым днём? Обычно на Панкратия начинали готовиться к весне. Пока не наступило время сельхозработ, мужики плели лапти и обучали этому искусству сыновей — отсюда и название Лаптев день.



А ещё 22 февраля вспоминали Святого Никифора, поэтому по-доброму подтрунивали над преподобными, дни чествования которых выпали на одну дату, говоря: «Хороши лапти Панкрата, да и те Никифора».



Сплетённые лапти вешали как обереги на ворота, слева от входной двери или в кухне — верили, что они принесут здоровье и достаток, защитят дом от сглаза завистников и не пустят в семью разлучниц.



Также на Лаптев день приступали к наведению порядка в хозяйстве. Мужчины доставали сельхозинвентарь, чинили, смазывали, женщины пересматривали посадочный материал — отбирали качественные семена, выносили их три рассвета подряд на мороз для закаливания. Они верили, что это сделает будущие растения устойчивыми к весенним перепадам температуры.

Почему на Панкратия мылись в бане и ходили к лекарям? После усиленного труда в этот день было принято париться в бане и смывать грехи. Мылись очень горячей водой и при этом читали заговор: «Не майся душа, не боли. Всяка печаль не томи. Тоска-сухота пропади. На топкие болота уйди».



Существовало поверье, что если на Панкратия начать лечить болезни, можно быстро и навсегда от них избавиться, так что хворые именно в этот день шли к знахаркам и лекарям.

Почему 22 февраля нельзя поднимать найденные деньги и выносить мусор из дома? На Панкратия ни в коем случае нельзя было поднимать потерянные кем-то деньги. Считалось, что это не принесёт пользы, а, напротив, в семье начнутся серьёзные финансовые проблемы.



Вынос мусора из дома в этот день сулил болезни. Православные говорили: «Панкратий тебе здоровье принёс и в доме оставил. Вынесешь мусор, лишишься и сил, и здоровья».

Почему на Панкратия не ссорились и не выходили поздно из дома? Чтобы не навлечь гнев святого, в семье запрещено было ругаться и ссориться. Люди старались быть взаимно внимательными и решать все вопросы мирным путём. Супруги или родственники, которые поругались незадолго до Лаптева дня, на Панкратия просили друг у друга прощения и старались примириться.



Также нежелательно было поздно вечером гулять и вообще покидать дом. Считалось, что затворник Панкратий не одобрил бы в свой праздник выход в люди и мог бы навлечь на человека недоброжелателей.