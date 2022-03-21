Как 22 марта узнать, когда наконец-то выйдешь замуж?

22 марта в народе отмечают Сорок сороков (или Сóроки). В этот день Церковь вспоминает сорок мучеников Севастийских, поэтому 22 марта ещё нередко называют Сорок святых. В народе же праздник получил название Жаворонки. Как на Руси отмечали Сорок сороков, по какому рецепту готовили печенье «Жаворонки» и как прогоняли мороз со двора — читайте на amic.ru.

Кто такие Севастийские мученики?

Они были воинами, исповедовали христианство и умерли мученической смертью в 320 году. Все они — выходцы из Каппадокии. Служили на территории Севастии в Малой Армении (нынешняя Турция) в XII Молниеносном легионе, военачальником которого был Агрикола — ярый язычник. Он и потребовал, чтобы христиане принесли жертву языческим богам.



Когда воины отказались, он повелел раздеть их и завести в ледяное озеро. Поблизости разместил баню — чтобы тот, кто передумает, мог зайти в неё и согреться. Из 40 человек только один оказался слаб духом. Правда, согреться ему так и не удалось. Как только он зашёл в баню, как тотчас умер. Зато один из римлян, наблюдавший за казнью и впечатлённый стойкостью христиан, которые, казалось, не ощущали холода, присоединился к ним. Звали его Аглаий, и его имя тоже почитается Церковью.



Агрикола, видя, что христиане не замерзают, повелел своим воинам перебить им ноги, заживо сжечь, а то, что останется от тел, бросить в озеро. Через трое суток все 40 замученных воинов во сне явились епископу Севастийскому и повелели останки захоронить «как положено». Сделать это оказалось несложно. Кости мучеников ярко светились в воде и их даже не пришлось искать. Епископ, заручившись помощью клириков, выполнил всё в точности, как было велено.



Сорок сороков — один из наиболее чтимых церковных праздников. 22 марта верующим, несмотря на Великий пост, разрешаются некоторые послабления в меню.

Почему 22 марта часто называют Жаворонки?

В народе этот день, в зависимости от области, зовут по-разному. Например, в Каргополье 22 марта — это Кулики или Тетёрки. На большей же территории Руси — Жаворонки или Именины жаворонка. На Руси считали, что птицы прилетают 22 марта и приносят с собой настоящую весну. Эти жаворонки точно выживали, даже если вдруг ударял мороз. Те же, кто вернулся раньше этого срока, как правило, замерзали.



В этот день на Руси повсеместно пекли «жаворонков» — так назывался один из видов обрядового печенья. Птичек раздавали детям, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Ребята постарше после такого приговора привязывали выпечку к шестам и устанавливали их на крыше или же бегали с ними по деревне, звали птиц поскорее прилететь и выгнать зиму: «Жаворонки, прилетите, студёну зиму унесите, тёплу весну принесите: зима нам надоела, весь хлеб у нас поела!» Через некоторое время булки (или печенье) снимали, мелко крошили и раздавали птицам.

Как испечь «жаворонков»?

До наших времён дошел древнерусский рецепт. Вот как такая выпечка готовится:



— 50 г дрожжей смешайте с 2 ст. л. сахара и залейте небольшим количеством тёплой воды.



— Пол-литра молока подогрейте до 30°С, всыпьте в него 500 г просеянной муки, тщательно перемешайте, добавьте подошедшие дрожжи, замесите тесто, накройте тканью и отправьте подниматься в тёплое место.



— Как тесто поднимется, обомните его, досыпьте ещё 500 г муки, добавьте половину чайной ложки соли и 200 г сливочного масла. Снова хорошо вымешайте. Если тесто получилось липким, подсыпьте немного муки.



— Готовое тесто накройте чистой тряпицей и отправьте второй раз подниматься. Как подойдёт, ещё раз обомните и подождите, пока снова поднимется.



— После этого сформируйте «жаворонков». Для этого отделите от общей массы немного теста, скатайте из него жгут, завяжите узлом, а кончики вытяните — из одного сформируйте головку с клювиком, вместо глаз вставьте кусочки тёмного изюма, из другого — хвостик: распластайте его по столу и сделайте надрезы, имитирующие перья.



— Когда все жаворонки готовы, выложите их на противень, устланный пергаментной бумагой, и отправьте на расстойку. Такое тесто быстро сохнет, поэтому расстаивать его лучше в духовке. Поставьте противень внутрь, под ним разместите ёмкость с кипятком и закройте дверцу. Длительность расстойки — примерно 20 минут.



— Расстоявшуюся выпечку смажьте крепким чёрным чаем. Духовку разогрейте до 200°C и поместите в неё «жаворонков». Выпекайте до зарумянивания — примерно 20 минут (точное время выпекания зависит от размера птичек). Готовых «жаворонков» смажьте растительным маслом, чтобы они блестели.

Как на Сорок сороков заклинали мороз уйти?

22 марта вроде бы и считалось окончательным приходом весны, но зима нет-нет да напоминала о себе утренними морозами. Существовала даже примета, что если на Сорок сороков приморозит, то такая погода продержится ещё 40 дней.



Чтобы после этого зима уж точно не вернулась, готовили 40 колобков (орехов), которые называли «золотые колобаны». Пекли их обычно из овсяной или ржаной муки, но не ели, а кидали за окошко и приговаривали: «Мороз, красный нос, вот тебе хлеб и овёс, а теперь убирайся подобру-поздорову!» Делали так сорок дней подряд. Якобы после столь сытной и долгой трапезы морозу ничего не останется, как уйти восвояси до следующей зимы.

Как 22 марта определяли, выйдет девушка в этом году замуж или нет?

Ритуал снова связан с выпечкой. И это опять птички-жаворонки. Пекли их по количеству членов семьи, в одну фигурку вкладывали монетку. Какая девушка её возьмёт, та и выйдет замуж в этом году. Если же птичка с монеткой попадётся мужчине или замужней женщине, то будет этому человеку счастье.