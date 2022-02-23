Как 23 февраля навсегда приворожить мужчину за чашкой чая?

23 февраля православные вспоминают праведника Прохора Печерского и священномученика Харлампия Магнезийского. Считалось, что после 23 февраля зима окончательно уступает свои права весне. Зачем в этот день топтали снег, почему мужчинам не стоило работать и как бабы привораживали мужиков — в материале amic.ru.

Кто такой Прохор Печерский?

Согласно летописям, Прохор Печерский Лебедник жил в XI веке во время правления Святополка, который притеснял киевлян. Праведник принял постриг в Киево-Печерском монастыре и стал вести аскетический образ жизни — не употреблял овощей и мяса, пил исключительно воду и ел собственноручно испечённый хлеб из лебеды (отсюда и прозвище Лебедник).



Преподобный Прохор прославился двумя чудесами — спасением народа от голода и превращением пепла в соль.

Как Прохор спасал людей от голода и превращал пепел в соль?

Когда в 1049 году нашествие саранчи погубило весь урожай, чудотворец выпекал хлеб из лебеды и раздавал его голодающим и нищим. Чудо заключалось в том, что хлеб Прохора был пышнее и вкуснее пшеничного. Эти качества он приобретал только с благословения монаха. Если кто-то брал хлеб украдкой, то он оказывался горьким и чёрствым.



А когда во время междоусобных войн купцы перестали приезжать в Киев опасаясь ограблений, Святой Прохор собирал пепел со всех келий и молитвами превращал его в соль. Чем больше он отдавал соли, тем больше её становилось. Прознав про такое чудо, Святополк решил изъять продукт из монастыря.



Соль была полностью вывезена, но явившись взглянуть на неё, князь увидел только гору пепла. Святополк устыдился и, примирившись с монахом, стал почитать его при жизни, а после смерти сам отнёс тело праведника в пещеры и положил в гроб.

Кто такой Харлампий Магнезийский?

Святой Харлампий родился около 89 года в Ликии и был епископом Магнесии (область в Малой Азии). Он проповедовал веру в Христа Спасителя. Когда об этом узнал местный правитель, праведника схватили и отправили на суд. Несмотря на преклонный возраст, 113-летнего епископа подвергли страшным пыткам, но он остался верен Христу и отказался принять идолопоклонничество.



Тогда проповедника стали жечь огнём, но Сила Божия помогла мученику, и он не пострадал. В итоге Харлампий был осуждён на усечение мечом. Во время своей последней молитвы он удостоился увидеть Спасителя и просил даровать тому месту, где он найдёт свое последнее пристанище, плодородие, а людям простить все прегрешения. Господь обещал выполнить просьбу и унёс с собой душу Харлампия, который по милости Божией принял собственническую смерть, не дождавшись казни.

Какие традиции соблюдали на Руси 23 февраля?

В этот день молились Святым Прохору Печерскому и Харлампию для скорейшего наступления тепла. Женщины в еловых венках выходили в поле, где водили хороводы и распевали песни, призывая весну. При этом нужно было истоптать много снега, чтобы дать понять зиме, что пора отступать.



Традиционно на Прохора все мужчины собирались на сход, чтобы выбрать народного старосту и ревизора. Последний должен был следить за действиями старосты. Обычно выборы проводились на трёхлетний срок. Однако если староста совершал какой-то серьёзный проступок, его могли переизбрать досрочно. Кандидатом на должность мог стать любой мужчина.



Также 23 февраля просили святых избавить себя и родственников от непроизвольной смерти — убийства или несчастного случая. По поверьям, на Харлампия в лесу у водоёмов бродит нечисть и устраивает злые шутки над людьми, особенно над вероотступниками и грешниками. Чтобы избежать неприятностей, крестьяне старались не уходить далеко от деревни.

Почему именно 23 февраля привораживали любимых?

Считалось, что Прохор Весновей — лучший день для примирения со своей второй половиной и приворота любимых. Привораживали на чай и свечи, перед этим соблюдали трёхдневный пост. Утром шли в церковь и покупали 23 свечки. Три ставили за своё здоровье, три — за родных, три — за недругов.



С оставшимися свечами шли домой. Со встречными не разговаривали и не подавали милостыню. Дома, не раздеваясь, расставляли зажжённые свечи, снимали одежду и садились пить чай. Одну чашку наливали себе, другую любимому. Представляли, как будут проходить совместные чаепития и, глядя на свечи, приговаривали: “Пусть как огонь горит, так и твоя любовь ко мне воспылает. Открой своё сердце мне, моё уже принадлежит тебе. Давай навеки соединимся, и никогда не расстанемся”. Огарки свечей закапывали до захода солнца под молодым деревцем.

Почему на Харлампия не ели рыбу и раков, а мужчины не работали?

Православные верили, что 23 февраля шалят духи водоёмов. И если в этот день съесть рака и при этом подумать об одноимённом заболевании, оно непременно заведётся в организме. В итоге предпочитали на Прохора совсем не есть ничего из того, что выловлено в море или реке.



Считалось, что 23 февраля мужчинам лучше физически не работать. Любое начатое дело не будет спориться и вероятен риск получить серьёзную травму.