Как барнаульцы поддерживали сборную в первом матче на Евро? Обзор соцсетей

Сборная России по футболу провела 11 июня свой первый матч на Евро-2016 во Франции с самым сильным соперником в группе — англичанами.

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Прочее "Технический брак": в Барнауле сорвались трансляции матча на фан-зонах

Благодаря вымученному голу защитника нашей команды Василия Березуцкого на последней минуте встречи сборная заработала важное очко, и теперь ей для выхода из группы, по сути, нужно победить сборную Словакии в следующем матче.

В Барнауле посмотреть матч Россия-Англия можно было в двух фан-зонах: на стадионе Алексея Смертина и у ТРЦ "Арена". В ходе трансляции возникли некоторые технические трудности, поэтому часть болельщиков спешно покинула фан-зоны. Звук отставал от картинки, которая к тому же еще и сильно подвисала. Это вызвало раздражение у пришедших в эту ночь в фан-зону. О том, как барнаульцы поддерживали национальную сборную в первом матче на Евро во Франции, смотрите в нашем обзоре социальных сетей.

#паркспорта за наших 💪🏻 Фото опубликовано ⓋⒾⒸⓉⓄⓇⒾⒶ🍓👸🏽 (@knyazeva_viktoria) Июн 11 2016 в 10:14 PDT

Россия вперёд!! #паркспорта #evro_2016 Фото опубликовано Ксюша Лесникова (@ksusha_les) Июн 11 2016 в 10:39 PDT

Парк Спорта , фанзона , Россия - Англия #аганов #волонтерыалтая #паркспорта Фото опубликовано Dmitry Aganov (@dmitry_aganov) Июн 11 2016 в 12:53 PDT

#футбольчикмальчикипохожинакачков#паркспорта#досмотрелидома#топимзанаших💪 Фото опубликовано Malechka (@malechkaaa) Июн 11 2016 в 1:07 PDT

🇷🇺Барнаульские болельщики #фанзона #паркспорта ⚽👍🏼Видео: @ivannikovnik Видео опубликовано 💥Афиша Барнаула💥 (@go_barnaul) Июн 11 2016 в 2:45 PDT

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