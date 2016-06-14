Как барнаульцы поддерживали сборную в первом матче на Евро? Обзор соцсетей
Главные моменты напряженного матча в объективах телефонов барнаульцев
Сборная России по футболу провела 11 июня свой первый матч на Евро-2016 во Франции с самым сильным соперником в группе — англичанами.
Благодаря вымученному голу защитника нашей команды Василия Березуцкого на последней минуте встречи сборная заработала важное очко, и теперь ей для выхода из группы, по сути, нужно победить сборную Словакии в следующем матче.
В Барнауле посмотреть матч Россия-Англия можно было в двух фан-зонах: на стадионе Алексея Смертина и у ТРЦ "Арена". В ходе трансляции возникли некоторые технические трудности, поэтому часть болельщиков спешно покинула фан-зоны. Звук отставал от картинки, которая к тому же еще и сильно подвисала. Это вызвало раздражение у пришедших в эту ночь в фан-зону. О том, как барнаульцы поддерживали национальную сборную в первом матче на Евро во Франции, смотрите в нашем обзоре социальных сетей.