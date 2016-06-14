Как барнаульцы поддерживали сборную в первом матче на Евро? Обзор соцсетей

Главные моменты напряженного матча в объективах телефонов барнаульцев

14 июня 2016, 10:11, Вячеслав Кондаков

Сборная России по футболу провела 11 июня свой первый матч на Евро-2016 во Франции с самым сильным соперником в группе — англичанами.

"Технический брак": в Барнауле сорвались трансляции матча на фан-зонах

Благодаря вымученному голу защитника нашей команды Василия Березуцкого на последней минуте встречи сборная заработала важное очко, и теперь ей для выхода из группы, по сути, нужно победить сборную Словакии в следующем матче.

В Барнауле посмотреть матч Россия-Англия можно было в двух фан-зонах: на стадионе Алексея Смертина и у ТРЦ "Арена". В ходе трансляции возникли некоторые технические трудности, поэтому часть болельщиков спешно покинула фан-зоны. Звук отставал от картинки, которая к тому же еще и сильно подвисала. Это вызвало раздражение у пришедших в эту ночь в фан-зону.  О том, как барнаульцы поддерживали национальную сборную в первом матче на Евро во Франции, смотрите в нашем обзоре социальных сетей.

 

#паркспорта за наших 💪🏻

Фото опубликовано ⓋⒾⒸⓉⓄⓇⒾⒶ🍓👸🏽 (@knyazeva_viktoria)

 

Россия вперёд!! #паркспорта #evro_2016

Фото опубликовано Ксюша Лесникова (@ksusha_les)

 

Парк Спорта , фанзона , Россия - Англия #аганов #волонтерыалтая #паркспорта

Фото опубликовано Dmitry Aganov (@dmitry_aganov)

 

🇷🇺Барнаульские болельщики #фанзона #паркспорта ⚽👍🏼Видео: @ivannikovnik

Видео опубликовано 💥Афиша Барнаула💥 (@go_barnaul)

 

#паркспорта#Россия#Англия#Россиячемпион

Видео опубликовано Maksya10 (@maksya10)

 

#паркспорта #vip#болеемзароссию#россияанглия

Фото опубликовано Екатерина (@e.adamenko97)

 

#паркспорта #евро2016 болели за наших)

Фото опубликовано Роман Чуприна ⛷ Бизнесмен (@mr_romir)

 

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Фото опубликовано Valeriya Ogloblina (@o.vaka)

 

⚽ #паркспорта #фанзона #евро2016

Фото опубликовано Anya Likhacheva (@likhacheva_23)

 

Снова #волонтеры 😉 #паркспорта #барнаул #евро2016 #футбол #зароссию

Видео опубликовано A L E X A N D R A (@saplotnikova)

 

Повтыкали немного @ #паркспорта #jaygarin #eugeneonegin #Euro2016 #euroset #music

Фото опубликовано from Russia 🎧🔊 (@johnnygarin)

 

Посмотрели, поболели, теперь спать #паркспорта #евро2016 #футбол

Фото опубликовано Anastasia Kyrkova (@zvykan)

 

⚽ #паркспорта

Фото опубликовано Amir (@amirstomat14)

 

#паркспорта #euro2016

Фото опубликовано Глеб Долматов (@dolmatovnet)

 

#паркспорта#барнаул

Фото опубликовано @_ksenia__tazetdinova_

 

В Женькиных очках можно все ! #паркспорта #единаяроссия #единаяроссиянаработе

Фото опубликовано Vladimir Kotov (@volodya4444)

 

#паркспорта

Фото опубликовано Nastia❤👑 (@nastianastia03)

 

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Фото опубликовано Angelika Torgashova (@engelwurz.i)

 

Спасибо, Вася! #такаяработа #ведущий_Никита_Иванников #паркспорта

Видео опубликовано Никита Иванников (@ivannikovnik)

 

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Видео опубликовано Angelika Torgashova (@engelwurz.i)

 

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Фото опубликовано Даринка Горемыкина (@darinka_goremykina)

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