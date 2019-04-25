Как будут работать регистрационные подразделения ГИБДД в майские праздники
Рассказываем, как майские праздники скажутся на работе структур Госавтоинспекции
26 апреля 2019, 06:17
График работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Алтайского края в период майских праздников уточнили в региональном главке МВД России.
Работы указанные подразделения Госавтоинспекции будут осуществлять в следующем режиме:
- с 01.05.2019 по 02.05.2019 – выходные дни;
- с 03.05.2019 по 04.05.2019 – по графику;
- с 06.05.2019 по 08.05.2019 – по графику;
- 09.05.2018 – выходной день.
В последующие дни регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать по установленному графику.
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