Как будут работать регистрационные подразделения ГИБДД в майские праздники

Рассказываем, как майские праздники скажутся на работе структур Госавтоинспекции

26 апреля 2019, 06:17

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Алтайского края в период майских праздников уточнили в региональном главке МВД России.

Работы указанные подразделения Госавтоинспекции будут осуществлять в следующем режиме:

  • с 01.05.2019 по 02.05.2019 – выходные дни;
  • с 03.05.2019 по 04.05.2019 – по графику;
  • с 06.05.2019 по 08.05.2019 – по графику;
  • 09.05.2018 – выходной день.

В последующие дни регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать по установленному графику.

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