Как будут работать регистрационные подразделения ГИБДД в майские праздники

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Алтайского края в период майских праздников уточнили в региональном главке МВД России.

Работы указанные подразделения Госавтоинспекции будут осуществлять в следующем режиме:

с 01.05.2019 по 02.05.2019 – выходные дни;

с 03.05.2019 по 04.05.2019 – по графику;

с 06.05.2019 по 08.05.2019 – по графику;

09.05.2018 – выходной день.

В последующие дни регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать по установленному графику.