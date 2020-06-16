Как быстро и бесплатно проверить подозрительный номер телефона или сайт

На сайте Сбербанка в разделе "Ваша безопасность" появилась новая опция

16 июня 2020, 15:07, Коммерческий отдел

У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт.

На сайте Сбербанка в разделе "Ваша безопасность" появился специальный подраздел, где любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации. Также любой пользователь, заполнив простую форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном номере телефона, с которого ему позвонили злоумышленники. Эти данные Сбербанк передает в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков. 

Таким образом, ресурс поможет не только бороться с телефонным мошенничеством, но и значительно расширит систему фрод-мониторинга Сбербанка для защиты клиентов от киберпреступников.

"На сегодняшний день среди популярных схем мошенничества лидирующие позиции занимают схемы с использованием социальной инженерии. В частности, очень распространено телефонное мошенничество, когда злоумышленники от лица разных служб и компаний вводят своих жертв в заблуждение с целью завладеть их денежными средствами. С начала 2020 года мы зафиксировали более 1,3 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества. Это первый в России ресурс подобного рода, доступный любому гражданину без ограничений. Запуск ресурса поможет оперативно выявлять и эффективно противодействовать злоумышленникам в масштабах всей страны", – говорит заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка – www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.ru.

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