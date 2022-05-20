Народные приметы 21 мая. Что такое обетные пироги и как девушки в этот день женихов приваживали

21 мая на Руси отмечали праздник Иоанна Богослова. В народе этот день прозвали Иваном Долгим, потому что работали от рассвета до заката, не покладая рук. В этот день славяне сеяли пшеницу и из лучшей муки пекли обетные пироги, которые нельзя было есть самим. Обо всех традициях на Иоанна Богослова — в нашем материале.

Кто такой Иоанн Богослов?

Иоанн Богослов (Иоанн Зеведеев) вместе с братом Иаковом был сыном Зеведея и учеником Христа. Именно ему Христос, уже будучи приколоченным к кресту, наказал заботиться о Деве Марии, как о собственной матери: «Се Мати Твоя». Апостол исполнил волю спасителя. После смерти Иисуса Христа он привёл Марию в свой дом и стал ей сыном.



Во времена гонения на христиан Иоанн Богослов подвергся жестоким пыткам, как и другие последователи веры христовой. Но убить апостола язычники не смогли и сослали на остров Патмос.



Вернувшись из ссылки, Иоанн написал собственное Евангелие. По разным данным, апостол прожил 90-100 лет и умер своей смертью примерно в 100-101 году н.э.



Сегодня верующие молятся святому о самых сокровенных печалях и просьбах. Иоанн Богослов помогает в исцелениях больным, защищает от зла, хранит мир в семье. Кроме того, сегодня апостола можно просить об исполнении своего самого заветного желания.

Что такое обетные пироги, которые пекли 21 мая?

В этот день старались испечь пироги из очень хорошей муки. Причём сами такую выпечку не ели — её всю нужно было раздать бедным соседям и путникам. Самый старший в доме выходил на перекрёсток и ждал человека, с которым мог бы разделить обетный пирог. Это предвещало богатый урожай.



Если некому было отдать выпечку, то её скармливали птицам. Возвращаться домой с пирогом было нельзя — считалось, что Бог разгневался на человека, а потому не дал ему возможности совершить благое дело.

Как девушки на Ивана Долгого завлекали в свой дом женихов?

Пекли пироги с разными начинками, а потом выставляли их остужаться за окно, чтобы ароматом привлечь к своему дому парня. После пироги заворачивали в рушник и ждали, пока они полностью остынут. Затем рушник вывешивали за ворота, подавая таким образом знак, что в доме есть незамужняя девица, которая будет рада суженому да ряженому — и за стол посадит, и накормит-напоит.



Такой обряд был выгоден обеим сторонам. Девица получала возможность заполучить парня, а парень — оценить, насколько она хорошая хозяйка, просто попробовав пирог.