Как это будет: власти города показали проекты парка ВДНХ и Обского бульвара

На сайте администрации Барнаула появились дизайн-проекты трех барнаульских территорий. Это эскизные проекты Нагорного парка, Демидовской площади и Обского бульвара.

Объекты для благоустройства выбирали сами жители в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 – 2022 годы.

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Прочее Барнаульцы проголосовали за благоустройство Нагорного парка

Мэрия города также напомнила гражданам, что голосование за проекты, которые должны быть отобраны по программе, пройдет 18 марта 2018 года. Жителям будет необходимо выбрать шесть из десяти территорий.

Нагорный парк

Если Нагорный парк будет в числе шести проектов, то работы по благоустройству продолжатся, отмечается на сайте городской администрации. В перечень работ входит устройство проездов и тротуаров, газонов и цветников, дополнительное озеленение парка, размещение малых архитектурных форм. Планируемый срок эксплуатации объекта - более 35 лет.

"При разработке проекта обустройства территории Нагорного парка максимально сохранена его существующая структура и учтено благоустройство участка храма Иоанна Предтечи", - сказано на сайте.

Демидовская площадь

Если же и Демидовская площадь будет отобрана в ходе голосования, то здесь очистят сквер от старых диссонирующих насаждений, проведут демонтаж покрытия аллеи, тротуаров, дорожек. Также запланирован демонтаж существующих опор сети общественного транспортного освещения и устройство новых опор сети общественного транспорта на месте, предусмотренном проектом.

Кроме того, проектом предусмотрена установка фонарей, скамей, урн, ограждения по периметру сквера.

Обской бульвар

Эскизный проект Обского бульвара (от нулевого километра до проспекта Комсомольского) также опубликован на сайте мэрии.

Проектом предусмотрена реконструкция и дополнительное благоустройство пешеходной зоны.

Основные виды работ, выполнение которых запланировано в ходе благоустройства пешеходной зоны на Обском бульваре (включая площадь Ветеранов): демонтаж старой и укладка новой плитки, замена бордюрного камня, ремонт лестничных проходов, замена опор освещения с устройством новых светильников. Также обещается ремонт фонтанов, установка малых архитектурных форм, посадка деревьев, устройство цветников и газона.