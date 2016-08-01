Как интерьер детской комнаты может изменить характер ребенка?

От каждой детали интерьера детской комнаты зависит полноценное развитие ребенка. Цветовая гамма и образы оказывают сильное влияние на то, будет ли ребенок спокойным, активным или, наоборот, раздражительным и агрессивным; будет ли он спокойно спать, захочет ли проводить в своей комнате больше времени.

Психологи рекомендуют не использовать яркие краски для комнаты младенца, так как это может привести к ухудшению сна и настроения малыша. Для такой комнаты лучше предпочесть мягкие пастельные тона. А вот в комнату ребенка от трех лет можно внести больше красок и динамики изображений, так как он начинает активнее знакомиться с миром.

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Прочее Как краски могут преобразить интерьер?

Продуманная до мельчайших деталей комната для детей может стать первым наиболее мягким этапом развития у ребенка эстетического восприятия и творческих способностей. Многие наверняка помнят, как перед сном разглядывали трещинки на потолке или узоры бабушкиного ковра на стене. Теперь же с развитием ассортимента строительных материалов и технологий родители могут дать своим чадам гораздо больше.

Одной из техник декорирования стен детских комнат является аэрография. Этот метод применяется все чаще, так как дает почти неограниченные возможности реализации творческих решений. Аэрография позволяет нанести любое изображение на самые разнообразные поверхности. Не важно, обожает ли ваш ребенок спорт, трансформеров или сказочных фей — любимые герои станут частью его маленького мира. В отличие от обоев для детских комнат, аэрография позволяет создавать уникальные, неповторимые сюжеты, которые способны к тому же изменить пространство комнаты за счет визуальных иллюзий.

В Барнауле в подобной технике работают мастера студии аэрографии "Хамелеон Арт". За более чем десятилетний опыт работы они реализовали множество проектов для детских комнат. И отмечают, что в последнее время с ростом разнообразия и качества красок популярность этой техники значительно увеличилась.

"Технология абсолютно безопасна для здоровья, так как применяемые нами материалы гипоаллергенны и не имеют запаха, что принципиально важно для помещения, где ребенок спит и проводит много времени", – комментируют художники студии.

Преимущество аэрографии, которое особенно оценят мамы, – нанесенное изображение можно многократно мыть, ведь краски являются очень устойчивыми к воздействию воды.

Студия аэрографии "Хамелеон Арт":

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