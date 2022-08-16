Как легко и просто редактировать PDF-файлы

Очень много функций есть в программе Wondershare PDFelement

16 августа 2022, 19:02

PDF привлекателен не только широкими возможностями форматирования текста и добавления графических элементов. Это универсальный формат, передающий макет, шрифты и картинки исходного документа «как есть». В PDF сохраняются презентации товаров и услуг, руководства по эксплуатации бытовой техники и промышленного оборудования, отсканированные изображения и другие документы.

Преимущества файлового формата PDF:

  1. Возможность создания документа, содержащего текст, изображения, интерактивные элементы.

  2. PDF-файл можно открыть на любом устройстве и в любой операционной системе.

  3. Сохранение форматирования при любых условиях.

  4. Сохранение оригинальных шрифтов в любой операционной системе.

  5. Защита документов водяными знаками, электронной подписью, паролем.

  6. Сжатие файлов для экономии места на накопителе, флешке, любом другом устройстве или в облаке.

Но есть и недостатки. Главный из них — в бесплатном просмотрщике Acrobat Reader очень мало возможностей для редактирования, а онлайн-конвертеры не умеют корректно перегонять PDF в другие форматы.

Как преобразовать PDF-документ в формат Microsoft Word?

Чтобы редактировать ПДФ и решить многие другие задачи, достаточно скачать и установить программу Wondershare PDFelement.

Часть 1. Возможности приложения PDFelement от Wondershare

В Wondershare PDFelement можно работать как с уже существующими файлами, так и создавать новые документы с нуля. Интерфейс не перегружен лишними элементами, навигация интуитивно понятна, для полноценного использования всех функций программы не нужны специальные знания и навыки.

Недавно Wondershare выпустила PDFelement V9 — большое обновление этого программного обеспечения. В нём можно редактировать PDF как Word, конвертировать PDF с высоким качеством, отображать документы на 30% быстрее, управлять документом в облаке. Также здесь улучшенный и простой интерфейс UI/UX. И новые функции: извлечение распознавания форм, перевод документов, режим фокусировки и т.д.

Основное окно Wondershare PDFelement. К нему можно перейти из любого места программы, нажав пункт меню «Главная» / Фото: pdf.wondershare.com.ru
Функции Wondershare PDFelement / Фото: pdf.wondershare.com.ru

Функции Wondershare PDFelement:

  1. Редактирование.

  2. Простановка нумерации Бейтса.

  3. Защита документа цифровой подписью, паролем, водяным знаком.

  4. Встроенные инструменты помогут сравнить, сжать или объединить ПДФ, сделать снимок (скриншот) документа.

  5. Пакетная обработка.

  6. OCR, распознавание текста с фотоснимка или отсканированного изображения.

  7. Конвертирование в MS Office (Word, Excel, PowerPoint), в текст, в изображение, в веб-страницу HTML, в электронную книгу EPUB, в RTF или HWP, в формат PDF/A, предназначенный для длительного хранения документов в цифровом виде.

  8. Создание новых документов PDF по шаблонам.

  9. Расширенный набор функций для создания и редактирования форм.

Функции Wondershare PDFelement / Фото: pdf.wondershare.com.ru

Большинство функций доступно в бесплатной версии программы. Также у пользователя есть доступ к нескольким десяткам шаблонов открыток, объявлений, резюме, приглашений, писем, перечней дел, инвойсов, расписаний, деловых предложений.