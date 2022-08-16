Как легко и просто редактировать PDF-файлы
Очень много функций есть в программе Wondershare PDFelement
PDF привлекателен не только широкими возможностями форматирования текста и добавления графических элементов. Это универсальный формат, передающий макет, шрифты и картинки исходного документа «как есть». В PDF сохраняются презентации товаров и услуг, руководства по эксплуатации бытовой техники и промышленного оборудования, отсканированные изображения и другие документы.
Преимущества файлового формата PDF:
Возможность создания документа, содержащего текст, изображения, интерактивные элементы.
PDF-файл можно открыть на любом устройстве и в любой операционной системе.
Сохранение форматирования при любых условиях.
Сохранение оригинальных шрифтов в любой операционной системе.
Защита документов водяными знаками, электронной подписью, паролем.
Сжатие файлов для экономии места на накопителе, флешке, любом другом устройстве или в облаке.
Но есть и недостатки. Главный из них — в бесплатном просмотрщике Acrobat Reader очень мало возможностей для редактирования, а онлайн-конвертеры не умеют корректно перегонять PDF в другие форматы.
Как преобразовать PDF-документ в формат Microsoft Word?
Чтобы редактировать ПДФ и решить многие другие задачи, достаточно скачать и установить программу Wondershare PDFelement.
Часть 1. Возможности приложения PDFelement от Wondershare
В Wondershare PDFelement можно работать как с уже существующими файлами, так и создавать новые документы с нуля. Интерфейс не перегружен лишними элементами, навигация интуитивно понятна, для полноценного использования всех функций программы не нужны специальные знания и навыки.
Недавно Wondershare выпустила PDFelement V9 — большое обновление этого программного обеспечения. В нём можно редактировать PDF как Word, конвертировать PDF с высоким качеством, отображать документы на 30% быстрее, управлять документом в облаке. Также здесь улучшенный и простой интерфейс UI/UX. И новые функции: извлечение распознавания форм, перевод документов, режим фокусировки и т.д.
Основное окно Wondershare PDFelement. К нему можно перейти из любого места программы, нажав пункт меню «Главная» / Фото: pdf.wondershare.com.ru
Функции Wondershare PDFelement / Фото: pdf.wondershare.com.ru
Функции Wondershare PDFelement:
Редактирование.
Простановка нумерации Бейтса.
Защита документа цифровой подписью, паролем, водяным знаком.
Встроенные инструменты помогут сравнить, сжать или объединить ПДФ, сделать снимок (скриншот) документа.
Пакетная обработка.
OCR, распознавание текста с фотоснимка или отсканированного изображения.
Конвертирование в MS Office (Word, Excel, PowerPoint), в текст, в изображение, в веб-страницу HTML, в электронную книгу EPUB, в RTF или HWP, в формат PDF/A, предназначенный для длительного хранения документов в цифровом виде.
Создание новых документов PDF по шаблонам.
Расширенный набор функций для создания и редактирования форм.
Функции Wondershare PDFelement / Фото: pdf.wondershare.com.ru
Большинство функций доступно в бесплатной версии программы. Также у пользователя есть доступ к нескольким десяткам шаблонов открыток, объявлений, резюме, приглашений, писем, перечней дел, инвойсов, расписаний, деловых предложений.