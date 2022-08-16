Как легко и просто редактировать PDF-файлы

PDF привлекателен не только широкими возможностями форматирования текста и добавления графических элементов. Это универсальный формат, передающий макет, шрифты и картинки исходного документа «как есть». В PDF сохраняются презентации товаров и услуг, руководства по эксплуатации бытовой техники и промышленного оборудования, отсканированные изображения и другие документы.

Преимущества файлового формата PDF:

Возможность создания документа, содержащего текст, изображения, интерактивные элементы. PDF-файл можно открыть на любом устройстве и в любой операционной системе. Сохранение форматирования при любых условиях. Сохранение оригинальных шрифтов в любой операционной системе. Защита документов водяными знаками, электронной подписью, паролем. Сжатие файлов для экономии места на накопителе, флешке, любом другом устройстве или в облаке.

Но есть и недостатки. Главный из них — в бесплатном просмотрщике Acrobat Reader очень мало возможностей для редактирования, а онлайн-конвертеры не умеют корректно перегонять PDF в другие форматы.

Как преобразовать PDF-документ в формат Microsoft Word?

Чтобы редактировать ПДФ и решить многие другие задачи, достаточно скачать и установить программу Wondershare PDFelement.

Часть 1. Возможности приложения PDFelement от Wondershare

В Wondershare PDFelement можно работать как с уже существующими файлами, так и создавать новые документы с нуля. Интерфейс не перегружен лишними элементами, навигация интуитивно понятна, для полноценного использования всех функций программы не нужны специальные знания и навыки.

Недавно Wondershare выпустила PDFelement V9 — большое обновление этого программного обеспечения. В нём можно редактировать PDF как Word, конвертировать PDF с высоким качеством, отображать документы на 30% быстрее, управлять документом в облаке. Также здесь улучшенный и простой интерфейс UI/UX. И новые функции: извлечение распознавания форм, перевод документов, режим фокусировки и т.д.

Основное окно Wondershare PDFelement. К нему можно перейти из любого места программы, нажав пункт меню «Главная» / Фото: pdf.wondershare.com.ru

Функции Wondershare PDFelement / Фото: pdf.wondershare.com.ru

Функции Wondershare PDFelement:

Редактирование. Простановка нумерации Бейтса. Защита документа цифровой подписью, паролем, водяным знаком. Встроенные инструменты помогут сравнить, сжать или объединить ПДФ, сделать снимок (скриншот) документа. Пакетная обработка. OCR, распознавание текста с фотоснимка или отсканированного изображения. Конвертирование в MS Office (Word, Excel, PowerPoint), в текст, в изображение, в веб-страницу HTML, в электронную книгу EPUB, в RTF или HWP, в формат PDF/A, предназначенный для длительного хранения документов в цифровом виде. Создание новых документов PDF по шаблонам. Расширенный набор функций для создания и редактирования форм.

Функции Wondershare PDFelement / Фото: pdf.wondershare.com.ru

Большинство функций доступно в бесплатной версии программы. Также у пользователя есть доступ к нескольким десяткам шаблонов открыток, объявлений, резюме, приглашений, писем, перечней дел, инвойсов, расписаний, деловых предложений.