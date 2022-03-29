Народные приметы на Алексия: с кем нужно познакомиться 30 марта, чтобы поскорее выйти замуж

30 марта Церковь вспоминает святого Алексия, божьего человека. В народе этот день называют просто Алексей (или Алексий), Алексей Водотёк, Алексей Тёплый, а также Солногрей, потому что в большинстве регионов Руси в конце марта уже было тепло и солнце хорошо припекало. О суевериях, связанных с 30 марта, о чудесной берёзе, а также о традициях, которых придерживались наши предки, читайте на amic.ru.

Чем интересна жизнь Алексия?

Житие этого человека всегда было одним из любимейших на Руси. Алексий не совершал каких-то подвигов, не творил чудеса, не исцелял больных и не изгонял бесов. Его никто не мучил, и умер он своей смертью в родительском доме. Тогда чем же этот человек заслужил святость?



Алексий — сын знатных родителей, которые были ревностными христианами и всегда помогали сирым и убогим. Родился в Риме во второй половине IV века. С шести лет интересовался Священным Писанием. В отрочестве стал подражать родителям в духовном плане — соблюдал пост и помогал нищим. Также у него появилась мысль посвятить себя Богу. Однако у родителей были другие намерения в отношении сына. Они нашли ему подходящую партию и намеревались женить.



Юноша договорился с невестой, что после обручения уйдёт из дома. В память о себе оставил ей обручальное кольцо и поясную пряжку, попросив их сохранить. Алексий отправился на Восток и остановился в городе Эдессе, где облачился в рубище и стал жить только на подаяние. Он питался водой и хлебом и все дни проводил в молитве. Тело Алексия исхудало, черты лица заострились, а от былой красоты не осталось и следа. Когда гонцы его отца, занимавшиеся поиском пропавшего сына, наконец-то прибыли в Эдессу, они не узнали в сидящем на паперти нищем своего хозяина и подали ему милостыню.



17 лет провёл Алексий в Эдессе. После этого срока по городу пошёл слух, что подле одной из церквей постоянно находится праведник. Не желая славы, Алексий вернулся в родительский дом, где попросил пристанища. Никто его не узнал, а он не сообщил, кто он такой. Здесь святой прожил ещё 17 лет, непрестанно молясь. Почувствовав скорую кончину, он написал для своих близких послание, и умер, зажав его в руке.



Римский Папа Иннокентий (402-417) повелел забрать тело блаженного и выставить на площади Рима. И тотчас же стали происходить чудеса. Больные, которые приблизились к гробу, стали исцеляться. Затем тело внесли церковь, где святой продолжил творить чудеса. Через неделю его положили в мраморную гробницу, и святые мощи стали источать благоуханное миро. Погребли Алексия в церкви Святого Вонифатия.

Какие суеверия связаны с 30 марта?

Самые разные, причём не обязательно плохие. Так, наши предки считали, что если на Алексея Тёплого девица познакомится с парнем, которого зовут так же, как и святого, то она обязательно выйдет за него замуж. Ещё одно хорошее суеверие связано с детьми. На Руси верили, что если ребёнок встал на ноги и пошёл 30 марта, значит, вырастет он сильным и целеустремлённым человеком. А ещё считали, что если найти в этот день деньги, то это к большой прибыли.



А вот предупреждающие суеверия:

если пряжа 30 марта запуталась — жди семейные проблемы;

если в доме грудной младенец — нельзя 30 марта никому ничего давать взаймы, особенно хлеб и соль, вместе с ними можно отдать и счастье маленького человечка;

если Алексий приходился на понедельник — лучше в дальнюю дорогу не отправляться, иначе неудача не заставит себя долго ждать.

Почему 30 марта наши предки обихаживали берёзу?

Это дерево во все времена считалось символом чистоты и мира, как и святой, чью память чтут 30 марта. На Руси долгое время ходила легенда о происхождении берёзы.



Наши предки передавали из уст в уста историю, что дерево это родилось из русалочьего тела. Вроде бы Солнце, увидев на рассвете русалок, которые уже собирались уплывать в речные пучины, так влюбилось в них, что решило не отпускать их в воду. Оно целовало их нежную кожу, оставляя болезненные раны. Русалки бы погибли, не вмешайся в эту любовную историю Мать-Река. Она превратила своих дочерей в деревья с белоснежной корой. А чёрные полоски на них до сих пор напоминают людям, какой болезненно обжигающей может быть любовь.



30 марта обязательно отправлялись в лес за берёзовыми почками и берёзовым соком — считалось, что дерево в этот день обретало могучую целебную силу. Делали это очень аккуратно. Почки собирали избирательно, чтобы не оставить дерево без серёжек и листвы. Сок брали только у взрослых деревьев. После сбора дырочку аккуратно замазывали.



Почки использовали для лечения ревматизма и приготовления разных целебных отваров и мазей. Сок пили в чистом виде или варили из него медово-берёзовый сбитень.



А вот и его рецепт:

1. Соберите литр берёзового сока.

2. Добавьте в него 150 г мёда и перемешайте.

3. Варите смесь на медленном огне 25 минут.

4. Пейте горячим.

Почему на Алексия не садились в сани?

Потому что к концу марта начиналось активное снеготаяние. Санный путь раскисал, и проехать по нему на санях становилось невозможно. К тому же считалось, что если сесть 30 марта в сани, то можно проехать мимо своих желаний, так что этот вид транспорта приводили в порядок и ставили на хранение до следующей зимы.

Какие поверья были связаны с 30 марта?

Многие поверья привязаны к определённым областям Руси, поэтому не стоит искать в них смысл и точность. Так, на юге к концу марта снег сходил почти полностью и пасечники на Алексия уже выставляли ульи. В то же время в Сибири в это время ночью свирепствовали морозы, хотя днём, чаще всего, устанавливалась плюсовая температура, снежный покров всё ещё оставался достаточно толстым, а ледоход на реках ещё не начинался. В северных регионах пасечники только приступали к подготовке к сезону. И чтобы он был богат на мёд, они подходили к ульям и приговаривали: «А ну, вы, пчёлы, готовьтесь: пришла пора, идите, не ленитесь. Приносите густой мёд, ровный воск и частые рои».



На Алексия нужно было обязательно опустить в водоём на сутки пряжу. Это делало ей прочной и износостойкой. То же самое проделывали мужчины, но не с пряжей, а с рыболовными сетями. Говорили, что так они сделаются счастливыми и в них будет попадаться много рыбы.



В этот день нужно было сплести рыболовную сеть и сразу же использовать её по назначению. Это сулило отличный улов в течение всего года.



30 марта прислушивались к пению птиц, с нетерпением ожидая трели овсянок. Услышав птичку, обязательно приговаривали: «Иду в лес по рогоз, шествия со мной». Это гарантировало, что год будет урожайным на грибы и ягоды.



Ходили на Алексия и на рыбалку. В этот день ловили щуку, причём голыми руками. Якобы 30 марта она подплывала к поверхности и разбивала начавший таять лёд своим хвостом.