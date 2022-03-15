Народные приметы 16 марта: что нужно делать женщинам, чтобы сохранить красоту и молодость

Евтропиев день — народно-христианский праздник, который издавна отмечают на Руси 16 марта. Православные в этот день вспоминают Евтропия Амасийского — великомученика, пострадавшего за веру в Христа. Главным событием Евтропиева дня было пробуждение от спячки медведя. Считалось, что именно в это время хозяин тайги выходит из берлоги.



О том, почему в Евтропиев день ходили по полям крест-накрест, а также как защищались от нечисти, читайте на amic.ru.

Кем был Евтропий Амасийский и чем он прославился? Преподобный Евтропий Амасийский понёс мученическую смерть в 308 году в Амасии Понтийской (древний город, расположенный в Северной Турции). Вместе со своим братом Клеоником и другом Василиском он был схвачен и посажен в темницу за веру в Христа. В заключении соратники активно проповедовали христианство, и многих, находившихся вместе с ними язычников, привели к обретению Бога. Узнав об этом, местный правитель Асклепиодот велел доставить всех троих к себе, а затем попытался заставить их отречься от Всевышнего. Однако они не предали Бога.



Разозлившись, Асклепиодот приказал нещадно бить проповедников, пока тела их не превратятся в кровоточащие раны. В ходе пыток Евтропий громогласно молился Спасителю. По преданию, тут с небес спустился Сам Отец Небесный с Ангелами, которых лицезрели воины и зеваки. Поражённые люди просили положить конец пыткам, и правитель повелел увести мучеников.



Но на этом Асклепиодот не успокоился. На следующий день он попытался силой заставить проповедников совершить жертвоприношение языческим божествам. И тогда Евтропий снова стал вопрошать Господа о помощи. На последнем слове молитвы случилось землетрясение. После того как стихия успокоилась, Евтропий и Клеоник были распяты, а Василиска спустя некоторое время обезглавили.

Почему 16 марта не ходили в лес?

По поверьям, в этот день из берлоги выходит хозяин тайги, покровитель охоты и рыбалки — медведь. После зимней спячки зверь голоден, а потому зол и опасен. Он прямиком идёт искать себе пищу и может напасть на любого, кто встретится на пути.

Как на Евтропия призывали солнце растопить снег?

Для этого люди совершали определённый обряд — ходили по полям крест-накрест, привлекая внимание светила и обращаясь к нему с призывом: «Солнышко ясное. Прогрей снежок. Пусть он прольётся водицей и даст земле напиться». Также верили, что натоптанный крест поможет уберечь землю от нашествия грызунов и вредителей.

Как 16 марта привлекали в дом удачу?

Для этого осеняли крестом и брызгали святой водой окна, двери, печь. Также в этот день вешали подкову над входом в жилище. Забивать гвоздь обязательно поручали главе семьи. Если талисман вешали внутри жилища, рожки располагали вверх, если со стороны улицы — вниз.



Подкову прибивали довольно высоко, чтобы никто не смог дотянуться. Считалось, что если к ней прикоснётся посторонний, тогда чудодейственные свойства талисмана пропадут. Падение же подковы означало, что она вобрала в себя негатив или сглаз, предназначенный хозяевам. В этом случае её закапывали подальше от жилища, а на её место вешали новую.

Почему 16 марта женщины и девушки умывались до восхода солнца?

Считалось, что тогда долго будешь молодой и красивой. Однако умывались не просто водой. В неё необходимо было положить яйцо и серебряное украшение, а в ходе самой процедуры прочитать заговор: «Встала я с постели раненько. Хочу с Божьего благословения быть самой красивой для добра молодца, для мала и стара. Красота моя со мною навек и всегда. Аминь».