Народные приметы 19 мая. Зачем в этот день вставали до восхода солнца и будили детей

19 мая на Руси вставали до восхода солнца и купались в росе. Девушки с её помощью пытались приворожить парня, а женщины умывались ею, чтобы стать самыми красивыми для своих мужей. А ещё 19 мая — день памяти человека, который, по поверьям, прожил более 250 лет и выдержал самое суровое испытание Бога, — Иова Многострадального. Подробнее читайте в нашем материале.

Кто такой Иов и как Бог его испытывал?

Иов Многострадальный жил примерно в 2000-1500 годах до н.э. в Северной Аравии. Это был очень праведный человек. Он имел несколько домов, много скота, любящую жену и 10 детей — за каждого из них раз в семь дней он приносил жертву Господу. Иов дожил до 108 лет и в этом возрасте подвергся серьёзному испытанию. Сатана заявил Богу, что праведник потому и праведник, что не сталкивался ни с какими бедами. Мол, стоит Иову лишиться своего богатства, как он возропщет.



Бог позволил сатане искушать Иова. И тот отобрал у него богатство и детей, наслал проказу, из-за чего Иову пришлось уйти из города. Жена бросила его, а друзья отвернулись. Но праведник продолжал верить в Господа и был вознаграждён сторицей — Бог излечил его, вернул семью, а благосостояние удвоил. У Иова родилось ещё 10 детей, и он увидел своих внуков, правнуков и праправнуков. Прожил он ещё 140 лет и умер в возрасте более 250 лет.

Почему этот день прозвали Иов Горошник?

Потому что этот день считался хорошим для посева гороха. Сеяли его ближе к закату солнца, чтобы уберечь от воробьёв. Занимались этим преимущественно женщины — наши предки считали, что так урожай будет лучше. Во время посева обязательно читали заговор: «Сею, сею горох, уродится он крупным и белым, старым бабам на потеху, молодым на веселье».

Зачем 19 мая собирали росу?

На Руси считали, что роса, выпавшая на Иова Горошника, обладала невероятной силой. В этот день детей будили ещё до восхода солнца, чтобы они успели побегать, поваляться и покувыркаться в росистой траве. Считали, что это прибавит им сил и здоровья.

Если именинник искупается в этот день в росе, то весь год будет счастливым.

Знахари собирали росу на чистое полотенце. Потом его отжимали, влагу сливали в маленькие сосуды и использовали в своих снадобьях.



Девушки собирали росу на рушник, сушили его и преподносили в подарок парням, в которых были влюблены. Считалось, что это поможет добиться взаимной любви. А если женщина умоется росой до восхода солнца, будет самой красивой и желанной для своего мужа.

Что нельзя делать на Иова Горошника?



— Нельзя ругаться и ссориться — это приведёт к неприятностям.

— Беременным нельзя чужих детей гладить — ребёнок в животе может начать беспокоиться.

— Нельзя бездельничать — можно заболеть.