Как 5 марта уберечь себя от бедности и повысить потенцию?

5 марта в 2022 году православные отмечают день памяти Льва Катанского — наделённого даром чудотворения и исцеления святого, жившего на Сицилии в VIII веке. Преподобный славился милосердным отношением к сирым и убогим. Этот праздник также есть и в церковном календаре католиков, только они его отмечают 20 февраля. Древние русичи дали собственные названия этому дню — «Катыш», «Катание с гор», «Катальщик», «День Катыша», «Маньяк». Откуда взялись столь разные и странные названия праздника и как в этот день поднимали мужскую силу, читайте на amic.ru.

Откуда пошло название «День Катыша»?

Во многих регионах, где в древние времена жили славяне, весна к 5 марта ещё не вступала в свои права. В начале месяца шли обильные снегопады, но мало-помалу морозы отступали, так что погода благоволила к катанию на санках. Дети, подростки и люди постарше старались 5 марта накататься с горок впрок — чтобы до следующего снега хватило. Нередко устраивались соревнования «кто дальше прокатится». Люди верили, что съехавший с горки дальше, чем все остальные, будет счастлив.



Кстати, катались не просто так, а с приговорами: «Зима на исходе, так успей на санках покататься». Но если 5 марта стояла морозная погода с хорошим снежным покровом, то подобные развлечения оставались актуальны ещё долго — оттепель ждали нескоро.



«Катание с горок» и «День Катыша» — названия, которые день памяти Льва Катанского получил именно благодаря детской любви к снежным горкам.

Что такое колобки-катыши и как их приготовить?

5 марта было принято не только с горок кататься, но и заниматься домашней выпечкой. Причём не любой, а специальной. В этот день пекли колобки с начинкой, в качестве которой зачастую выступало варёное яйцо, и необязательно куриное. Называли такие колобки катышами или кокурками. Во многих деревнях это традиционное блюдо северо-русской кухни пекут до сих пор.



А вот и рецепт:

— Соедините два стакана ржаной муки, чайную ложку соли и стакан домашней сметаны.

— Вымесите тесто так, чтобы оно хорошо отлипало от рук.

— Сварите яйца всмятку — желток должен слегка схватиться, а белок получиться упругим. Так их будет легко почистить.

— Оторвите от теста небольшие кусочки, скатайте из них шарики, а потом раскатайте их скалкой в тонкий круг.

— Положите в центр каждого круга очищенное от скорлупы варёное яйцо и аккуратно защипните края теста.

— Противень смажьте жиром, выложите на него катыши. Выпекайте при температуре 200°C около 20-25 минут.

Почему день Катыша также называли «Маньяком»?

День памяти Льва Катанского в народе нередко называют «Маньяком». Название имеет под собой вполне реальную подоплёку.



5 марта в ряде регионов Древней Руси наблюдался звездопад. Крестьяне верили, что это злые духи спускаются на землю. В особой опасности были замужние женщины, у которых супруг находился не дома. Считалось, что духи могли запросто забраться в постель к жене без мужа. Чтобы этого не произошло, делали вот что:

— клали в постель возле подушки мужа какую-то его вещь, например, нательную рубаху;

— трижды крестили окна, входные двери и печной затвор — это места, через которые духи могли легко проникнуть в дом;

— читали «Отче Наш».



С падающими звёздами был связан 5 марта и запрет смотреть на небо. Люди думали, что если увидят такую звезду (её нередко называли маньяком), то их ждёт скорая смерть или тяжёлая болезнь. Если же это всё же случилось, произносили «Аминь! Рассыпься!».

Зачем на Катыша выставляли из дома старую обувь?

По поверьям, это помогало избежать бедности. Обувь выбрасывали не просто так, а с соблюдением целого ритуала. В течение недели набирали понемногу свежей воды (семь вод), затем ею сбрызгивали обувь, чтобы убрать с неё энергетику владельца. Считалось, что новый хозяин — обычно это был нищий, может вместе с обувью забрать жизненные силы человека, который прежде ею владел.

Как на день Катыша поднимали мужское здоровье?

Если мужчина здоров, то и дом у него — полная чаша, и жена довольна, поэтому на Катыша проводили обряд от мужского бессилия. Для этого обходили всю деревню, чтобы найти здорового и крепкого быка-трёхлетку, и просили у хозяина стружку с его рогов. Её добавляли к травяному сбору — иван-чай + корень аира. Заваривали его крутым кипятком и давали настояться в течение часа.



Прежде чем дать настой мужчине (мужу), читали такие слова: «Как бычок коровку жилой своей крепкой ласкает, никто её не поломает. Так пусть и твоя плоть, раб Божий (имя мужа), крепчает, при виде меня как прут железный затвердевает. Аминь». После того как мужчина выпьет это снадобье, давали ему творога, чтобы закусил.



Крестьяне в Древней Руси были весьма изобретательны в вопросах мужской силы. Чтобы поднять потенцию, они употребляли яйца осла, конину, ядра кедрового ореха, которые предварительно вываривали в молоке с мёдом, отвар из зверобоя и корней чёрной смородины. Всё перечисленное остаётся актуальным сегодня и нередко применяется современными знахарями, когда к ним обращаются с вопросом о половой слабости.

Зачем на день Катыша крали огонь?



5 марта добывали горящие угли или огонь — нужно было это сделать тайком, а не просто взять из собственной печи. Добычу несли в поле и выкладывали по его кромке. Вместе с этим просили, чтобы земля дала хороший урожай. Считалось, что огонь наполнит землю плодородием.