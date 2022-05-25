Приметы 26 мая. Какими бедами грозит святая Лукерья даже за случайно убитого комара

Кто такая Гликерия Новгородская? О Гликерии Новгородской известно лишь то, что её тело после 50-летнего пребывания в земле оказалось нетронутым тленом. Обнаруженные мощи перезахоронили с соблюдением христианских обычаев, после чего на её могиле стали происходить чудеса: страждущие, которые приходили сюда помолиться, исцелялись. После этого её причислили к лику святых. Верующие считают, что святая помогает бороться с вредными привычками. Если ей искренне помолиться и попросить о помощи, человек может избавиться от пагубных наклонностей.

Что делали на Руси в день Лукерьи Комарницы? Женщины проводили этот день в домашних делах, мужчины работали в поле. На Лукерью было принято печь пироги с разными начинками, готовить яичницу и нести всё это в поле, чтобы попотчевать кормильцев. На Лукерью Комарницу отправлялись в лес на сбор бересты, из которой затем делали красивые лукошки и дарили друг другу. Существовало поверье, что если так сделать, лукошки всегда полными будут — ягод, грибов или другой еды. В этот день заговаривали зубы. Считалось, что после этого они болеть никогда не будут.

Что нельзя было делать на Лукерью Комарницу?



В этот день нельзя убивать комаров. Иначе прилетят их собраться и будут жестоко мстить за погибшего. В народе даже была примета: «Комара убить — ещё дюжину прибавить». Кроме того, это могло рассердить святую Лукерью, и тогда она нашлёт на семью обидчика разные несчастья и неизлечимые болезни.



Нельзя плакать. Совсем нельзя. Даже от радости. Слёзы могли навлечь беды, от которых придётся плакать очень горько.

Нельзя оставлять волосы на расчёске — в семье будут скандалы.

Нельзя кому-то отдавать свои вещи: иначе отдашь вместе с ними своё счастье и удачу.

Нельзя бить посуду — в семье будут раздоры.