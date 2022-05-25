Приметы 26 мая. Какими бедами грозит святая Лукерья даже за случайно убитого комара
На Руси верили, что 26 мая тёплый ветер приносил комаров и мошек, а святая их оберегала
26 мая на Руси отмечали праздник Лукерьи Комарницы. Православная церковь в этот день вспоминает святую Гликерию Новгородскую (имя Лукерья — трансформированное от Гликерия). По народным поверьям считалось, что в этот день тёплый ветер приносил комаров и мошек. Поэтому очень много примет на 26 мая было связано с комарами. Например, убивать кровососа сегодня никак нельзя, даже случайно: обидчику будут жестоко мстить его собратья.
Кто такая Гликерия Новгородская?
О Гликерии Новгородской известно лишь то, что её тело после 50-летнего пребывания в земле оказалось нетронутым тленом. Обнаруженные мощи перезахоронили с соблюдением христианских обычаев, после чего на её могиле стали происходить чудеса: страждущие, которые приходили сюда помолиться, исцелялись. После этого её причислили к лику святых.
Верующие считают, что святая помогает бороться с вредными привычками. Если ей искренне помолиться и попросить о помощи, человек может избавиться от пагубных наклонностей.
Что делали на Руси в день Лукерьи Комарницы?
Женщины проводили этот день в домашних делах, мужчины работали в поле. На Лукерью было принято печь пироги с разными начинками, готовить яичницу и нести всё это в поле, чтобы попотчевать кормильцев.
На Лукерью Комарницу отправлялись в лес на сбор бересты, из которой затем делали красивые лукошки и дарили друг другу. Существовало поверье, что если так сделать, лукошки всегда полными будут — ягод, грибов или другой еды.
В этот день заговаривали зубы. Считалось, что после этого они болеть никогда не будут.
Что нельзя было делать на Лукерью Комарницу?
В этот день нельзя убивать комаров. Иначе прилетят их собраться и будут жестоко мстить за погибшего. В народе даже была примета: «Комара убить — ещё дюжину прибавить». Кроме того, это могло рассердить святую Лукерью, и тогда она нашлёт на семью обидчика разные несчастья и неизлечимые болезни.
Нельзя плакать. Совсем нельзя. Даже от радости. Слёзы могли навлечь беды, от которых придётся плакать очень горько.
Нельзя оставлять волосы на расчёске — в семье будут скандалы.
Нельзя кому-то отдавать свои вещи: иначе отдашь вместе с ними своё счастье и удачу.
Нельзя бить посуду — в семье будут раздоры.
Приметы 26 мая
Комары появились — быть теплу.
Мало комаров на Лукерью — лето сухим будет, а значит, сочная трава и овёс не уродятся, много комаров — лето будет богатым на сено и овёс.
Тучи комаров — грибов будет много.
На Лукерью дождь пошёл — к ненастному лету.
Много стрижей и ласточек прилетело — морозов больше не будет.