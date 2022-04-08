Зачем 9 апреля на Руси старую одежду складывали за забором

9 апреля Церковь чтит святую Матрёну Солунскую, в народе же этот праздник получил название Матрёна Настовица: в эти дни на снегу после оттепели образуется наст — тонкая корка. Настовицей часто называли и чибиса, прилетавшего в это время из тёплых краёв. В этот день старались расплатиться со всеми долгами и сжигали старьё и хлам.

Какими делами прославилась Матрона Солунская?

Матрона была христианкой, жила в Фессалонике (город в Македонии). Она прислуживала жене местного военачальника, еврейке Пантилле. Пантилла ежедневно посещала синагогу и Матрона сопровождала её до дверей, а затем тайком бежала в церковь поклониться Господу.



Во время иудейской Пасхи Матрона задержалась в церкви на богослужении и опоздала к синагоге. Разгневанная Пантилла приказал наказать служанку. Матрону привязали к скамье и стали жестоко бить розгами, а затем связали и бросили в темницу, где она пролежала на холодной земле двое суток. Когда же госпожа пришла, чтобы посмотреть, жива ли та, то с изумлением обнаружила, что Матрона освободилась от пут, а на её теле нет ни одной раны. Обезумев от ярости, Пантилла вновь отдала приказ жестоко бить христианку, а после её бездыханное тело бросить со скалы. Пока длилась казнь, Матрона продолжала молиться. И просила Господа только об одном: «Удо­стой ме­ня быть сре­ди Тво­их му­че­ни­ков!» Что на Руси делали в день Матрёны?

Святая считалась покровительницей хозяек, поэтому было принято просить у образа Матроны помощи в домашних делах, заступничества от несправедливости, укрепления веры, исцеления и избавления от мук телесных и душевных. Женщины с утра ходили в церковь.

А после храма хозяйки перебирали репу, чтобы выбрать корнеплоды для посадки. Перед этим женщины обязательно мылись в бане и надевали чистое бельё. Верили, что такой обряд поможет вырастить крупную репу.

Почему 9 апреля нужно было обязательно отдать долги?

Полурепица считалась лучшим днём для снятия с себя долговых обязательств. Считалось, если рассчитаться с тем, у кого занял деньги или продукты именно 9 апреля, то собственное материальное положение улучшится, и занимать уже больше не придётся никогда.

Зачем выносили из дома старьё?

Также на Матрёну Настовицу выносили во двор старые и ненужные вещи. Складывали их за забором, чтобы в течение дня нуждающиеся могли выбрать то, что нужно. К вечеру же устраивали обряд огня. Разводили костёр и бросали в огонь то, что осталось, и смотрели, как он горит. Считалось, что в пламени сгорает не только старьё, но и накопившиеся проблемы. Если на теле были больные места, их обтирали ветошью, которую затем бросали в костёр.

Как на Матрёну привлекали к себе хорошие новости?

Тот, кто ожидал скорых известий, проводил особый обряд. Проснувшись утром, подходил к окну и вставал лицом к восходящему солнцу. Нужно было протянуть к светилу руки открытыми ладонями и, улыбнувшись, прочитать заговор: «Красное солнышко, ты всем светишь и всё знаешь, и о моей маете прознаешь. Согрей меня, прошу тебя, и принеси хорошие известия. Чтобы они не огорчили и жизнь мою не омрачили». После этого солнцу низко кланялись и осеняли себя трижды крестным знамением.

Что делали девушки 9 апреля, чтобы влюбить в себя парней?

Существовал особый ритуал, который проводили незамужние барышни, влюблённые в кого-то из парней. Нужно было на рассвете и в полном одиночестве прочесть «Отче наш», взять в руки новую, желательно красивую, вещь (платок, одежду, кошелёк) и произнести заговор: «Kaк ни жить нa зeмлe бeз cвeтa, кaк нe ходить в пуcтoтe бeз нoг, тaк, чтoбы Paб Бoжий (имя) бeз paбы Бoжьeй (имя) спать и есть нe мoг. Cтaнь моей пoлoвинкoй, гopи oчaми co cлeзинкoй, гopи душoй и тeлecaми, и мы вмecтe вoзнecёмcя нaд нeбecaми». Вещь, над которой был произнесён заговор, надевали на себя или носили с собой весь день.