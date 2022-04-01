Народные приметы: что сделать 1 апреля, чтобы быстрее забеременеть?

Православные 1 апреля вспоминают Дарью и Хрисанфа Римских. В народе этот день связывали со временем пробуждения природы и потусторонних сил от зимней спячки. К 1 апреля активно сходит снег, а талые воды заливают поля и размывают дороги, создавая слякоть. Отсюда и народные названия праздника — Дарья Грязная, Дарья Весенняя, Поплавиха, Грязнопрорубка. По поверьям, в этот день грязь прилипала только к людям с плохими душевными помыслами, а дурного человека легко было определить по грязной одежде. Что традиционно было принято делать на Руси 1 апреля, а чего делать не следовало — читайте на amic.ru.

Чем примечательна жизнь Дарьи и Хрисанфа Римских?

Мученик Хрисанф был родом из семьи язычников, но увлёкшись в юности христианской литературой и приняв крещение, он стал активно проповедовать Евангелие. Чтобы отлучить сына от Христа, отец женил его на одной из жриц Афины Паллады, красавице Дарье. Однако вопреки ожиданиям Хрисанфу удалось обратить супругу в свою веру. Молодые стали вести непорочную жизнь в отдельных домах, где продолжали проповедовать и молиться.



Но нашлись недруги, которые пожаловались властям, что супруги проповедуют безбрачие. Хрисанфа схватили и принялись мучить. Но это не поколебало его веру. Хрисанф принялся усиленно молиться, и это облегчило его страдания. Увидев это, мучитель святого, которого звали Клавдий, сам уверовал во Всемогущего.



Происходящее не понравилось императору Марку Нумериану (283-284 г.). Он приказал казнить Клавдия, а Хрисанфа бросить в канаву, куда выливались все нечистоты. Но Бог окружил мученика Божественным светом, а яму наполнил запахом благовоний.



Дарью же отдали в блудилище (сейчас такое заведение назвали бы публичный дом). Однако там по велению Господа её защищал лев. Тех, кто пытался осквернить мученицу, зверь валил на землю, но оставлял в живых. Святая проповедовала им христианство и обращала в свою веру. Поняв, что эти меры бессмысленны, император отдал супругов в руки палачей, которые после истязаний живьём закопали их в землю.

Как 1 апреля задабривали домового?

На Руси в день Дарьи было принято задабривать духа жилища — домового. Вместе с другими потусторонними силами он просыпался после зимней спячки и начинал шалить. Чтобы утихомирить и задобрить домового, ему выказывали почтение и уважение: угощали хлебом и молоком, а место, где обитал дух, застилали чистой салфеткой и ставили рядом белую свечу.



При этом хозяйки читали заговор: «Батюшка наш домовой. Приди, попей, поешь. Будь добр ко мне и моей семье. Присматривай за моим добром, чтобы оно умножалось да полнилось». Ну а лучшей наградой для домового считались мир да лад в семье, поэтому 1 апреля старались не ссориться и не сквернословить.

Почему на Дарью Грязную устраивали розыгрыши?

У славян издавна принято на 1 апреля подшучивать друг над другом, чтобы сбить с толку нечисть. Крестьяне так и говорили: «Коль на Дарью не соврёшь, время больше не найдёшь». Особенно старались разыграть как можно больше народу молодые девушки. Считалось, что тогда будущие женихи не будут их обманывать. Самые смелые пытались разыграть даже домового. Для этого говорили всем, с кем встретятся, неправду, а затем раскрывали тайну и смеялись над обманутыми. По одной из версий отсюда и пошла традиция отмечать 1 апреля как день смеха.

Зачем на Дарью белили холсты?

Как ни странно, но именно на Дарью Грязную на Руси было принято белить холсты. Для этого хозяйки утром выходили во двор и стелили ткань ещё на не сошедший снег. От света восходящего солнца полотно становилось светлей, а от утреннего мороза — прочнее и мягче. Опытные ткачихи советовали молодым: «Стели холсты поутру, по снежку, да по заморозкам».

Почему талая вода на Дарью считалась целебной?

Наши предки думали, что в этот день стволы деревьев наполняются живительным соком, а вода вбирает в себя энергию и силу обновлённой после зимнего сна природы. Это делает её целебной, способной отводить порчу и исцелять недуги. Поэтому 1 апреля потчевали талой водой слабых, больных и детей.

Какой обряд проводили 1 апреля для зачатия ребёнка?

На Дарью замужние женщины, у которых нет детей, проводили обряд на зачатие. Для этого пекли пирог с любой начинкой и шептали над ним магический заговор: «Хозяин домашний. Угощенье прими, да просьбу мою исполни. Ты всё можешь, и дитя зачать поможешь. Пусть сынок родится — папина отрада, или доченька — я ей буду рада. Больше деток дашь, дам за это я пятак. Благодарю тебя, благодетель наш».



Пирог оставляли для домового на застеленном белой скатертью столе. На следующее утро муж с женой съедали угощение, а под порог входной двери клали пятак. Затем супруги выходили на улицу и раздавали детям конфеты.

Какие суеверия связаны с 1 апреля?

Наши предки старались не начинать новые дела. Считалось, что в этот день лучше отдохнуть, а всё запланированное перенести на завтра.



Злые розыгрыши тоже не устраивали. Не приветствовались насмешки и издёвки. В день, когда всем весело, не должно было быть людей, кому плохо, грустно и страшно.