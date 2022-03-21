Как 21 марта поставить крест на своем одиночестве и привлечь удачу

Весенний солнцеворот, или Вешнее равноденствие, — народный праздник, который приходится на 21 марта (по старому стилю — на 8 марта). Он считался у славян самым важным в году, поэтому отмечали его с особой теплотой — широкими гуляньями и похвалами солнцу. Именно в этот день наступало весеннее равноденствие, природа просыпалась от зимнего сна, а тьма и холод отступали. К тому же 21 марта уже начинала распускаться верба, отсюда и ещё одно название праздника — Вербоносица.



Какие традиции существовали на Руси на Весенний солнцеворот и по каким приметам определяли погоду — читайте на amic.ru.

Откуда праздник берёт своё начало?

Весенний солнцеворот начали отмечать на Руси ещё во времена язычества. С 21 марта день начинал увеличиваться. Древние славяне объясняли это явление тем, что на смену Коляде (богу зимнего Солнца) приходит Ярило — славянский бог весеннего Солнца. Предки представляли его как красивого молодого юношу, который выходит на небо, когда отступает зима, и берёт власть над миром в свои руки, повелевая стихиями и животными.



Ярило принадлежал к ежегодно умирающим и возрождающимся богам плодородия. Его атрибутами были золотой щит — символ Солнца, и стрелы, которые символизировали солнечные лучи, а также ассоциировались с оружием, поражающим сердца любовным чувством. Изображали Ярилу как златоволосого и голубоглазого всадника на белом коне. В одной руке он держал череп, символизирующий смерть и зиму, в другой пшеничные колосья — символ плодородия, как раз поэтому многие бездетные семьи просили у бога Солнца послать им ребёнка.

Какие традиции соблюдали на Руси в день Весеннего солнцеворота?

Традиционно 21 марта хозяйки занимались выпечкой. Из постного теста они готовили печенье в виде жаворонков. Считалось, что это райские посланники и они несут весну и тепло. Перед тем как съесть лакомство, его подбрасывали вверх и ловили. Верили, что такой обряд привлечёт в семью здоровье, благополучие и богатство.



Также по старинной традиции было принято заклинать весну на жаворонков. Выпечку в виде птичек крепили на длинные палки, несли на самую высокую горку и громко кричали: «Солнышко-вёдрышко, выгляни в окошко. Яркое нарядись, красное покажись. Пошли нам побольше света, тёплого лета, урожайного года».



Затем дружно шли на ярмарку, которую устраивали на главной площади деревни. Там от души веселились, пели песни, плясали, проводили различные состязания — перетягивание каната, рюхи (городки), прыжки через костёр. Считалось, что победителей весь год природа будет оберегать от тёмных сил.



На закате солнца всё селение выходило жечь костры. Славяне считали: чем чище, выше и ярче пламя, тем благополучней будет жизнь на протяжении всего года. День завершался тем, что с горы в озеро или реку скатывали горящие колёса — символ Солнца и весны.

Как заговаривали болезни 21 марта?

На Весеннее равноденствие (Вербоносицу) было принято читать заговоры от житейских проблем — болезней, нищеты, сглаза. Как правило, это делала самая старшая женщина. Если в семье был заболевший, шли в лес за вербой, обрывали немного распустившихся почек и заваривали крутым кипятком. Оставляли на полчаса настаиваться, затем над отваром произносили заговор: «Вербочка помылась, силой своей поделилась. Я отвар возьму, больного излечу. Ноженьки-рученьки обмою, все недуги смою», после чего им умывали лицо и протирали тело больного.

Как на Весенний солнцеворот привлекали в дом благополучие?

Собирали несколько веточек ивы и перевязывали лентой красного цвета. При этом приговаривали: «Ветка к ветке привяжись ленточкой красной. Пусть счастье и радость она в мой дом принесёт. Будет наша семья одним целым. Никто нас не поссорит, не разорвёт, из дома не уведёт — ни чужой любви соблазн, ни завистливый глаз, ни тяжёлый недуг, ни плохой друг». Иву ставили в вазу без воды и держали дома как оберег. На следующий год ветки сжигали, а золу закапывали в землю.

Как 21 марта призывали свою любовь?

Если человек долгое время не мог обрести семью, 21 марта пытались это исправить и читали заговор от одиночества. Пекли из теста жаворонков, брали двух птичек, соединяли их клювиками и наговаривали: «Птички печёные, любовь мне принесите, судьбу мою скорее приведите. Тоскует сердце по ней, уже долго жду встречи с ней. Птички печёные, клювиками сплочённые. Пусть и мы устами сомкнёмся и больше друг от друга не оторвёмся». После этого одного жаворонка съедали, а второго крошили на корм птицам.