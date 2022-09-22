Как обустроить маленькую ванную комнату: советы экспертов

В большинстве квартир ванная комната занимает всего 3-4 квадратных метра. С такой площадью затруднительно организовать пространство и разместить в нём всё необходимое. А ведь хочется, чтобы эта комната была не только функциональной, но и стильной, красивой, современной. Магазин сантехники «Водолей» дал несколько советов, как обустроить маленькую ванную.

Без чего не обойтись?

Одна из важнейших задач в организации ванной — эффективное использование каждого свободного метра. Что понадобится обязательно:

Раковина. Производители предлагают самые разные варианты дизайна и материала. Можно предпочесть классический и недорогой фарфор или фаянс, выбрать элитный мрамор или средние по цене композитные материалы. Кстати, существуют раковины, которые прекрасно встраиваются над стиральной машиной. Ванна или душевая кабина. Здесь всё зависит от личных предпочтений, хотя душ, как правило, более компактен. Полочки и шкафчики. Одной подставки для зубной щётки и пасты явно недостаточно. Хорошо бы разместить шкафчики возле раковины — для косметики, бритвенных принадлежностей и других средств гигиены, и отдельно — в зоне ванны или душа: для мыла, шампуней и прочего. Также стоит заранее продумать, где вы будете хранить бытовую химию. Зеркало. Поскольку часто члены семьи предпочитают «прихорашиваться» именно в туалетной комнате, лучше приобрести зеркало с подсветкой в ванную. Полотенцесушитель. Можно разместить рядом с раковиной, над стиральной машиной, над унитазом.

Также в ванную обычно помещают стиральную машину. Эта техника чувствительна к воде, поэтому её не стоит ставить близко к душевой или раковине.

Чтобы было стильно

Дизайнеры рекомендуют оформлять пространство в едином стиле. Хорошими вариантами будут белый, бежевый и светло-серый цвета. Если хочется яркости, соблюдайте следующий принцип: 60% палитры — основной тон, 30% — добавочный и лишь оставшиеся 10% — самый яркий, акцентный.

При выборе любых предметов и аксессуаров для ванной на первом месте должна стоять функциональность, а лишь потом — стиль. Экономить при выборе отделочных материалов не стоит, так в условиях повышенной влажности дешевая продукция долго не прослужит, а значит, ремонт придётся делать чаще.

Поддерживать порядок будет легче, если большая часть шкафчиков будут закрытыми. На многочисленных открытых полках следить за порядком сложнее.

Для декора ванной можно использовать искусственные цветы, акцентные светильники, красивые органайзеры или ёмкости, постеры или картины.

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