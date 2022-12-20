Как оформить интерьер в бежевых тонах: идеи от производителя плитки Italon

Бежевую палитру считают классикой: она прекрасно сочетается с другими цветами, может стать идеальным фоном для акцентной мебели и аксессуаров и существует вне времени. Поэтому ее часто используют в современной отделке.

Элегантную плитку и керамогранит бежевого цвета можно найти в компании «Италон». Здесь вы найдете множество интересных решений для обустройства визуально привлекательного и неподвластного влиянию модных течений пространства.