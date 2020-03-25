Как онлайн оплатить газ и подать заявку на заключение договора

Абоненты ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" могут пользоваться дистанционными сервисами, которые позволяют решить большинство вопросов по газоснабжению не выходя из дома. Теперь потребители могут оплатить газ, передать показания приборов учета, уточнить задолженность, получить консультацию специалиста, подать оферту для заключения договора поставки природного газа.

"Мы стремимся, чтобы дистанционные сервисы были доступны в любое время и в любом месте. Именно поэтому их перечень, как собственных, так и предоставляемых партнерами, постоянно расширяется", – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Надежда Рогова.

Дистанционные сервисы "Газпром межрегионгаз Новосибирск":

1. Сайт ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" – www.nrg.org.ru:

После регистрации в "Личном кабинете" можно уточнить задолженность, передать показания счетчика и оплатить потребленный газ;

по номеру лицевого счета, без регистрации на сайте можно оплатить потребленный газ и передать показания счетчика;

оставить обращение, задать вопрос специалисту компании с помощью сервиса "Обратная связь";

подать оферту для заключения договора поставки природного газа.

2. Единая справочная для абонентов Алтайского края 8 800 250-99-27 (звонок бесплатный, в рабочее время), где можно уточнить задолженность, задать вопрос по расчетам, узнать цену на газ, вызвать контролера, получить консультацию.

3. Автоответчик (+7 385-2) 20-13-50 – передать показания счетчика.

4. Передать показания: в SMS-сообщении на номер +7 960 963-14-10 нужно написать "Лицевой счет#Показания".

5. Передать показания в электронном письме: на электронный адрес gaz22@mrg54.ru написать "Лицевой счет#Показания".