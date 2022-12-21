В помощь трейдеру. Как организовать ж/д перевозку зерновых и масличных культур

Транспортировка зерна — сложный и дорогой процесс, и лишь немногие владельцы груза могут полностью организовать логистику своего продукта. Благо есть компании, которые предоставляют услугу перевозки зерна под ключ. Например, в Барнауле это «Единая служба ж/д перевозок». Автоподвоз груза к местам погрузки или фасовки, оперативная подача вагонов, оформление сопроводительных документов — компания решает все эти задачи.

Куда можно отправить?

«Единая служба ж/д перевозок» организует отправку зерна и масличных культур с вашего склада до конечного грузополучателя. География работы компании — по всей сети РЖД, в том числе в страны ближнего зарубежья через погранстанции Наушки, Забайкальск, Благовещенск, Гродеково, Локоть, Кулунда, Самур, Посинь. А также до портов Находка, Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск с последующей транспортировкой на морское судно. Всего у компании более 16 тыс. маршрутов.

«Мы можем организовать перевалку на ж/д тупиках с погрузкой либо насыпью, либо тарно-штучно. Организовать фасовку в мешки по 25-50 кг, в биг-бэг мешки по 800-1100 кг. А также оформить все сопроводительные документы со станций Алтайского края», — отметил руководитель отдела продвижения ООО «Единая служба ж/д перевозок» Антон Бугров.

Как ещё мне могут помочь?

Компания готова взять на себя все подготовительные и сопутствующие перевозке работы:

— автоподвоз зерновых к местам погрузки и фасовки;

— обеззараживание груза и складов перед уборкой зерна;

— оперативный подбор подвижного состава;

— услуги грузоотправителя и грузополучателя (оформление ГУ-12, ГУ-38, ГУ-2Б и других сопроводительных документов, сдача груза в РЖД и другое).

Узнать подробнее об услугах компании можно на сайте. Здесь же можно задать вопрос через специальную форму и заказать звонок специалиста.

ООО «Единая служба ЖД-перевозок»

Адрес: Барнаул, пл. Победы, 10а, офис 503

Тел.: 8-800-70-70-900

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