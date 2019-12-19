Как оригинально упаковать подарки и оформить праздничный интерьер на Новый год

Шишки, еловые веточки, колокольчики, снежинки – это самые верные и постоянные "друзья" новогодних интерьеров. Россияне используют их как дома, так и в офисах. А что, если добавить цветы, елочные игрушки, свечи, зелень и даже сосульки?

Цветочное новогоднее оформление "под ключ" – это оригинально и стильно. Оно может использоваться как при упаковке подарков, так и в интерьере. Невероятные новогодние композиции для дома и офиса создает флористический центр "Соцветие".

Сказочный уголок прямо на офисном окне

Декабрьская суета вносит свои коррективы в жизнь каждого человека. Много работы, много хлопот, что порою даже и вспомнить некогда, что скоро Новый год. "Соцветие" предлагает множество вариантов новогоднего оформления офисов, чтобы сотрудники могли отвлечься от работы и вспомнить о самой волшебной ночи года. В арсенале центра есть все: тематические сувениры, оригинальные композиции из цветов и новогодних атрибутов на столики, красивые и стильные украшения для стоек на ресепшен, невероятные варианты оформления окон.

Благодаря взмаху волшебных ручек флористов центра, серое окно превращается в сказочный уголок. Интересные елочки, припорошенные пушистым снегом, оригинальные шишки, снежинки, сосульки в сочетании с зеленью и нежными белыми цветами – смотрится восхитительно. Можно часами рассматривать это произведение искусства, не так ли?

Кроме того, флористы центра знают, как оригинально и эффектно упаковать даже самый простой подарок, чтобы он надолго сохранил теплые чувства.

Флористический центр "Соцветие" может создать атмосферу любого праздника, будь это свадьба, день рождения или корпоратив.

Дарите себе и своим дорогим людям чудесное новогоднее настроение уже сейчас!

Садово-флористический центр "Соцветие"

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