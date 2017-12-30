Как отмечают Новый год в семье губернатора Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин не любит пельмени, но помогает их лепить своей супруге. Любимым новогодним блюдом в семье главы региона стал запеченный гусь с гранатом, луком и грецкими орехами. Кроме этого супруга губернатора Галина Викторовна печет домашние торты "Наполеон" и "Птичье молоко". А самой лучшей новогодней елкой в семье считают алтайскую пихту. Обо все этом и многом другом супруги Карлины рассказали за лепкой пельменей телеканалу "Катунь24".