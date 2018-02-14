Как отметить День всех влюбленных в Барнауле и куда сходить?

Культурные площадки города уже подготовились к проведению Дня всех влюбленных: в театрах, на концертных площадках и парках запланирован ряд мероприятий, а каких – читайте в нашем традиционном гиде.

Театр

В Молодежном театре Алтая покажут историю о чистой любви "Обыкновенное чудо". Этот спектакль-трагикомедия создан по одноименному произведению Евгения Шварца, а режиссером стал известный артист Иван Стебунов. Стоимость билетов – 100-350 рублей.

В музкомедии покажут одну из самых романтичных историй о любви – мюзикл в двух действиях "Ромео и Джульетта", стоимость билетов – 200-500 рублей.

Концерты

Если вы любите классическую музыку, сходите в филармонию. 14 февраля здесь состоится скрипично-фортепианный концерт "Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!", солистка Наталья Нестерова. Вход от 100 рублей.

А Центр культуры и просвещения АлтГУ (Димитрова, 66) приглашает всех на концерт "Новеллы о любви". В программе представлена ретромузыка XX века: вальсы, танго, фокстроты. Также прозвучат стихи и романсы от струнного квартета "Классика" Алтайского государственного университета. Вокальные произведения исполнит Михаил Казанцев из города Томска.

Кино

На большой экран в День влюбленных выйдут две кинопремьеры, среди них российская мелодрама Олега Трофима "Лёд" о преданности, которая помогает справиться даже с очень тяжелой болезнью.

Также среди премьер 14 февраля французская комедия "Сердцеед" о страстях времен Наполеона.

Совсем отчаянным романтикам мы советуем сходить на "Пятьдесят оттенков свободы" – это продолжение известной истории Кристиана и Анастейши. Они поженились и живут в своё удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспечённой миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить.

На свежем воздухе

День влюбленных можно будет отметить и в парке "Центральный" (Социалистический, 11), праздничная программа начинается там в 17:00. Здесь проведут мастер-классы по изготовлению сувениров ко Дню влюбленных, будут работать фотозоны и "почта Амура", весь день в парке будет звучать самая романтичная музыка, а именинникам подарят специальные презенты.