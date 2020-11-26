Как пицца с рыбой и бананами. В Сети шутят, с чем бы сравнили уходящий 2020 год

2020 год оказался не из легких. Чудесным или волшебным его мало кто сегодня назовет. И, несмотря на то, что мы уже видим свет в конце туннеля, потребуется время, чтобы отойти от этого катастрофичного периода. Издание Bored Panda собрало фотографии пользователей интернета на тему, как они представляют этот уходящий год. Некоторые неудачные ситуации из жизни отлично иллюстрируют чувства, которые испытывают люди в 2020 году.

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