Как подружиться с роботами: 50 оттенков искусственного интеллекта

В краевую столицу приехал семейный фестиваль "RoboStars", где каждый познакомится с загадочной ведущей Бритни, умным профессором-роботом и увидит пять техношоу.

Фестиваль проходит с 8 декабря по 8 января на 2 этаже ТРЦ "Арена".

По формату мероприятия изначально задумывалось, что взрослые будут приводить детей любого возраста в перерывах между покупками: можно прийти утром, выйти, вновь зайти спустя пару часов или вечером. Но оказалось, что многие приходят сюда целенаправленно, на весь день, чтобы спокойно осмотреть пять десятков экспонатов и пообщаться с ними.

Самое большое оживление царит возле больших роботов, практически с человеческий рост. Таких героев четверо: танцор Мигель, ведущая Бритни, профессор Роб Робович и любитель пошутить Гарик. У роботов подвижная мимика: в зависимости от вопроса меняются выражения "лица", а голова поворачивается к собеседнику.

Маленькие роботы захватывают внимание детей, особенно животные-терапевты и персонажи известных мультфильмов Pixar.

ТРЦ "Арена"

Павловский тракт, 188