Как получить деньги, если банк отказывает в кредите

В последнее время банки всё чаще отказывают гражданам в выдаче кредитов, особенно нецелевых. Причины могут быть разными: плохая или отсутствующая кредитная история, неофициальное трудоустройство, наличие действующих кредитов, несоответствие требованиям банка и многое другое. Сервис займов «Ваш инвестор» предлагает альтернативное решение — займы под залог автомобиля.

Займы под залог авто (в обиходе — займы «под ПТС») — это способ быстрого получения денег без лишних хлопот для тех, у кого есть личный автомобиль.

Как получить такой заём:

Заполните онлайн-заявку на сайте компании vashinvestor.ru. Для подачи заявки вам не потребуются поручители, справки с работы и другие документы: достаточно паспорта и документов на авто. Ответьте на звонок менеджера, чтобы уточнить детали, выбрать тариф и получить предварительное решение. Приезжайте в назначенное время в офис компании для оценки автотранспорта. В «Ваш инвестор» вы можете получить заём под залог авто и при этом продолжать пользоваться автомобилем. Изучите условия договора, подпишите все документы и получите деньги. Погашайте заём удобным для вас способом: через личный кабинет на сайте компании или через специальное мобильное приложение «Ваш инвестор» или наличными в офисах «Ваш инвестор».

Оставить заявку на получение займа, ознакомиться с подробной информацией об условиях и действующих тарифах вы можете на сайте vashinvestor.ru или по телефону 8-800-10-01-465.

«Ваш инвестор»:

Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная, д. 128а, оф. 303;

Режим работы: пн-пт — 09:00-18:00, сб — по записи, вс — выходной;

Тел.: 8 800 100-14-65.

Займы предоставляет ООО МФК «ЦФР ВИ». Свидетельство ЦБ РФ 1803550008909, ИНН 5407967714. Минимальная месячная ставка по займу 2,7%, максимальная — 8%. Срок займа от 61 дня до 1 года с возможностью ежемесячной пролонгации до полного погашения займа. Сумма займа от 15 000 до 1 000 000 рублей для физлиц, от 15 000 до 5 000 000 рублей для юрлиц. Минимально возможная процентная ставка по тарифу «Честный минус» — 5%.

ООО ЦФР ВИ