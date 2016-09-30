Как получить европейское образование, не покидая Барнаула?

Если вы планируете достичь многого в бизнесе, без высшего образования не обойтись. И дело даже не в том, что диплом вуза открывает двери в престижные компании. Высшее профессиональное образование дает бесценный багаж знаний и способность обучаться во взрослом возрасте. А это обеспечит необходимое непрестанное личностное развитие.

Европейское образование в Барнауле

Ни для кого не секрет, что чем престижнее вуз, тем проще устроиться на работу. Особая программа обучения, стажировки в крупных компаниях и за границей гарантируют дополнительные весомые плюсы к анкете молодого соискателя вакансий на привлекательных предприятиях. Но что делать барнаульцам и жителям Алтайского края, которые не могут уехать в европейскую часть России на время обучения?

Решение предлагает Алтайский институт экономики, обучающий жителей края с 1998 года. Он является одним из ведущих филиалов Санкт-Петербургского академического университета, из чего вытекает ряд неоспоримых преимуществ обучения.

Алтайский институт экономики - победитель конкурса "Лучший региональный институт" по итогам 2015/2016 учебного года. Президент университета Гневко В.А., ректор университета Смешко О.Г., директор института Невинская Н.А.

Благодаря программе "двойных дипломов" студенты Алтайского института экономики имеют возможность получить современное образование мирового уровня, подкрепленное дипломами сразу двух учебных заведений – Санкт-Петербургского академического университета и одного из вузов-партнеров США и Финляндии. А это с учетом того, что один только диплом Санкт-Петербургского академического университета высоко ценится в европейской части России, не говоря уже об Алтайском крае, существенно повышает шансы выпускника устроиться на наиболее престижную работу.

"Я проходил обучение в Алтайском институте экономики по специальности "Менеджмент". В рамках программы внутренней мобильности меня направили на полтора года для обучения в Санкт-Петербургский академический университет. А после этого по программе "двойного диплома" мне посчастливилось попасть на обучение в Финляндию в Turku University of Applied Sciences (Университет прикладных наук Турку – прим. ред.). Там я провел полгода, но за это время успел познакомиться со студентами практически из всех стран Европы. Обучение и общение проходили исключительно на английском языке. И хотя уровень владения языком у меня был высоким, благодаря программе мне удалось систематизировать и расширить знание бизнес-английского. Я уверен, что полученные мною знания и опыт помогут мне достичь высоких результатов в профессиональной деятельности", – оставил отзыв выпускник 2016 года Алтайского института экономики Андрей Довбыш.

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Помимо этого, обучение в Алтайском институте экономики дает студентам возможность пройти стажировки в вузах Латвии, Испании, Франции, Германии и Финляндии, узнать много интересного, выучить иностранный язык и приобрести новые связи. К тому же студенты института в течение нескольких семестров могут проходить обучение не только в Барнауле, но и в Санкт-Петербурге. При этом стоимость оплаты для них не изменится.

Стабильность и гарантии

В России за 2015-2016 учебный год были отозваны или приостановлены лицензии или аккредитации у многих вузов, дипломы студентов которых оказались под вопросом. Санкт-Петербургский академический университет успешно прошел проверку Рособрнадзора по контролю качества образования в мае 2016 года, что дает гарантии успешного обучения студентов.

75% студентов поступили в Алтайский институт экономики по рекомендации друзей, а, как известно, друзья плохого не посоветуют. Другие факты о вузе

Здесь так же, как и во всех вузах, имеющих аккредитацию, на время обучения студентам очной формы предоставляется отсрочка от армии.

Преимущества обучения в Алтайском институте экономики

На сегодняшний день в Алтайском институте экономики проходят обучение больше тысячи студентов со всего Сибирского ФО. Их обучают высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав института – доктора и кандидаты экономических, юридических, социологических, философских, филологических и педагогических наук.

Обучение происходит в современных учебных классах с видеопроекционным оборудованием для презентаций, Wifi-точками доступа в интернет. В институте есть компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами и лингафонным оборудованием, криминалистическая лаборатория. В распоряжении студентов находятся пять крупных интернет-библиотек научной литературы и свыше 900 тысяч электронных копий диссертаций и авторефератов.

"Алтайский институт экономики называют одним из ведущих высших учебных заведений в крае потому, что его выпускники доказали на практике – современному обществу необходимы передовые технологии обучения и разнообразие учебных программ. Хочу, чтобы мы смогли своим примером доказать – человек, владеющий знаниями, востребован в нашем обществе и в состоянии сам решать свои проблемы, что быть успешным возможно только при наличии необходимых знаний в определенной области", – оставил отзыв Владимир Павлович Терешин, директор филиала "Гидрогеологическая экспедиция 15-го района", выпуск 2010 года. Другие отзывы

Учебный корпус удобно расположен в центре Барнаула на проспекте Ленина, д. 106е. Приемная комиссия находится рядом с вокзалом, на проспекте Строителей, д. 22. Географическое расположение института позволяет добраться на любом виде транспорта.

В Алтайском институте экономики Санкт-Петербургского академического университета можно получить образование по востребованным направлениям: "Юриспруденция", "Менеджмент", "Экономика".

Стоимость очного обучения в институте составляет 48 тысяч рублей в год, заочного – 32 тысячи в год. Цена за обучение достаточно конкурентна в пределах нашего края. При этом институт предоставляет скидки на обучение для абитуриентов с баллом по ЕГЭ выше 180. Узнайте детали.

Адрес приемной комиссии: г. Барнаул, пр. Строителей, 22

Телефон: 8 (3852) 36-10-55

Часы работы приемной комиссии: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00.

Сайт: www.altаme.ru

e-mail: amelenina@mail.ru