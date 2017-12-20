Как правильно подавать сыр на новогодний стол

История одного из самых популярных в мире продуктов – сыра – насчитывает уже более 7 тысяч лет. С того дня, как, согласно легенде, неизвестный пастух случайно обнаружил на дне сосуда со скисшим молоком плотный белый сгусток с необычным вкусом, сыр успел завоевать признание по всему миру - от Австралии до Японии. И теперь в одной только Франции насчитывается около 5 тысяч сортов сыра! "Рокфор", "Швейцарский", "Пармезан", "Дорблю", "Гауда"… А как же такой знакомый многим из нас сырок "Дружба"?! Сыр стал универсальным лакомством и для царей, и для нищих.

Алтайский край по праву считается сырной столицей страны. Вот уже 90 лет настоящий алтайский сыр производит одно из старейших предприятий в регионе – Усть-Калманский маслосырзавод. На предприятии, ежедневно перерабатывающем до 120 тонн молока, производят 50 видов продукции. Под маркой "Алтайские сыровары" здесь выпускается более 15 сортов высококачественного сыра, поставляемого в 15 регионов страны.

Сыр стал повседневным продуктом на наших столах. Но новогоднее застолье должно быть особенным – это знает каждая хозяйка. Поэтому в Новый год на стол выкладывается самое лучшее. Разнообразные и

Новости

Прочее Как накрыть "альтернативный" стол на Новый год

вкусные сыры, изготовленные по классической технологии сыроварения, от Усть-Калманского маслосырзавода станут настоящим шедевром на праздничном застолье.

Как выбрать сыр

По технологии изготовления сыры делятся на твердые, полутвердые, мягкие и кисломолочные. К каждому из них при покупке предъявляются свои требования. Однако есть и общие правила. У сыра не должно быть истекшего срока годности, его внешний вид должен внушать доверие, а упаковка – не иметь повреждений. Ну и, конечно, важен состав сыра.

Сейчас на прилавках появился так называемый "сырный продукт", который имеет мало общего с настоящим сыром. Продукция Усть-Калманского маслосырзавода производится только из натурального молока, поставляемого с личных подсобных и фермерских хозяйств преимущественно предгорных районов края. На заводе не используются заменители, добавки и красители – только молоко и закваски. Кстати, покупать сыр лучше за день до торжества и хранить в холодильнике в отдельном контейнере.

Как сервировать сыр

Сыр – это полноценное самостоятельное блюдо, разнообразием сортов которого, кажется, можно наслаждаться вечно. Украшением любого новогоднего стола станет сырная тарелка. Для основы можно взять сыр "Гауда" от Усть-Калманского маслосырзавода. Этот сорт по праву считается гордостью голландских сыроделов. Изготовленный из высококачественного цельного коровьего молока, он имеет умеренно выраженный сырный вкус и запах. Мягкие сорта сыра на тарелке достойно представит сыр "Адыгейский". По своей консистенции он напоминает творог, имеет легкий и приятный кисловатый привкус. Добавит изюминку сыр "Деревенский копченый" - оригинальный сычужный, полутвердый сыр, копченый с пряностями.

Однако главной "звездой" тарелки по праву станет сыр Maitre Fromager (фр. – мастер сыроделия). Сорт создан на Усть-Калманском маслосырзаводе совместно с французскими сыроварами из провинции Франш-Конте и принадлежит к премиум-сегменту. Этот полутвердый сыр обладает превосходным сливочным вкусом и ароматом, а также красивым ажурным рисунком на срезе.

Сыр+

Новости

Прочее Где в Барнауле испытать себя и пройти зловещий квест

Как известно, лучший компаньон сыру – бокал хорошего вина. Гурманы рекомендуют к каждому сорту сыра подбирать свой напиток. Например, розовые и белые сухие вина хорошо подойдут к сыру "Тильзер". Этот полутвердый сыр со швейцарскими корнями, немецкой рецептурой и с высочайшим алтайским качеством принадлежит к категории столовых сыров и отлично дополняет вкус вина. Кроме того, отлично сочетаются с сыром разнообразные фрукты, орехи, джем и свежий хлеб.

Знакомый сыр на новый лад

Добавить новых впечатлений в новогоднюю вечеринку поможет старый добрый сыр в свежем исполнении. Удивить гостей можно сырным фонтаном или сырным фондю. Последнее - национальное блюдо швейцарской кухни. Готовится в специальной фондюшнице на открытом огне из смеси сыров, в которую обмакиваются на специальных шпажках кусочки хлеба, сосисок, овощей и т.д.

Для этого заморского угощения вполне подойдет отечественный сыр "Покрова Алтая" - один из выдающихся полутвердых сыров на российском рынке от Усть-Калманского маслосырзавода. Имеет ярко выраженный оригинальный пряновато-сливочный вкус и нежную консистенцию.

Издавна считается, что встречать Новый год нужно по определенным правилам. Имеет значение все – от цвета наряда до блюд на столе. Наверное, присутствие сыра в праздничном новогоднем меню должно символизировать известную поговорку "кататься, как сыр в масле" – жить в счастье и достатке. Возможно, для кого-то это станет еще одной приятной новогодней традицией.

В Алтайском крае продукцию Усть-Калманского маслосырзавода можно купить в торговых сетях "Ярче", "Ашан", "Хорошее настроение" и на всех продовольственных рынках Барнаула ("Янтарный", "Фермерский дворик", "ВДНХ", "Маймарт", "Эко-маркет").

Читайте также: Спецпроект Amic.ru: "Новый год — 2018"

Усть-Калманский маслосырзавод

Отдел продаж

Алтайский край, Барнаул, Малахова, 175д

Телефон: +7 (3852) 463-806, +7 (3852) 463-807

Алтайские-сыровары.рф