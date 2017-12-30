Как правильно загадывать желание Деду Морозу, чтобы оно исполнилось?

Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается! Знающие люди утверждают, что самое главное – просить Деда Мороза правильно. Тогда и у вас все получится. Amic.ru публикует подборку волшебных советов, с помощью которых вы сможете правильно сформулировать свое желание и получить задуманное. Большинство этих советов разработаны "современными волшебниками" и взяты с разных форумов. Они веселые и забавные. Но люди, которые им следуют, утверждают, что эти рецепты работают на все 100%. Кстати, психологи со многими из этих методик согласны. По их мнению, когда человек визуализирует свое желание, он начинает делать все, чтобы его исполнить – больше работать, отслеживать ситуации, которые ему помогут, и т. п. Впрочем, скептиков мы переубеждать не будем. Предлагаем просто попробовать наши советы и повеселиться.

Пишем правильное письмо Дедушке Морозу

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Есть несколько правил написания письма:

1. В письме вы должны описать свое заветное желание. Самое главное – правильно его сформулировать: желание следует писать так, как будто оно уже сбылось. Избегайте в письме всяких отрицательных частиц. Пусть будет сплошной позитив. Например, ваше желание "Я мечтаю о новеньком "Мерседесе" должно превратиться в "Мой новый красный "Мерседес".

2. Письмо Деду Морозу надо обязательно писать от руки, чтобы энергетика была сильнее. И не забудьте поблагодарить волшебника за помощь и поздравить его с Новым годом.

3. Когда письмо написано, его нужно отправить. Сделать это следует через обычную почту. Возьмите обычный почтовый конверт. В строке "отправитель" напишите свое имя (без фамилии), а в разделе "получатель" – Дед Мороз. Опустите конверт в обычный почтовый ящик для писем. Все. Теперь ждите исполнения желания.

4. Писать письма можно до 7 января, но лучше всего в новогоднюю ночь, а 1 января отправить.

Волшебные адреса: куда писать письма Деду Морозу?

Еще один вариант письма Деду Морозу:

31 декабря берете конверт с марками, подписываете свой адрес и пишете письмо или открытку с желаниями. В конверт можно еще положить денежную купюру, талисман приходящего года. Опускаете письмо в самый настоящий почтовый ящик. Письмо придет уже в следующем году, храните его весь год. Денежную купюру положите в кошелек и ни в коем случае не расходуйте, она притягивает денежную удачу, если остается неразменной.

Как просить деньги у Деда Мороза?

1. Когда будете под бой часов поднимать бокал с шампанским, в другой руке зажмите монетку. Или можно ее просто положить в карман или обувь. Главное, чтобы деньги в этот момент были с вами.

2. 1 января вместо обычного умывания умойтесь денежными банкнотами. Не очень гигиенично, но, говорят, действенно.

3. Повесьте на елочку настоящие денежные купюры. Волшебники утверждают, что зеленая красавица буквально притягивает денежные энергетические потоки в нашу жизнь.

Как избавиться от кредита или долгов

Надо накинуть на плечи (говорят, на горб) что-нибудь тяжелое. Например, можно взять покрывало, скатать его и поносить час-два на загривке. Скинуть его нужно под бой курантов. При этом воскликнуть: "Я свободен!" Конечно, способ не очень удобен, зато после этого могут произойти события, которые позволят закрыть все финансовые дыры безболезненно.

Смываем проблемы и привлекаем удачу

1. 31 декабря некоторые люди ходят в баню. Остальные – в душ, в ванну или в сауну. Используйте это время с пользой. Когда встанете под воду, намыльте мочалку. Вспомните все, что было плохого в прошлом году, — неудачи, промахи, проблемы со здоровьем, денежные трудности… После этого трите тело мочалкой и приговаривайте: "Все неудачи, проблемы смываю, тело чистым своё оставляю". Затем обливаемся чистой водой и выходим из душа.

2. Возьмите свое любимое молочко или крем для тела. Подумайте о том, что хорошего вы хотите получить в новом году. Деньги, удача, отношения? Загадайте желание. А теперь медленными движениями наносите на тело молочко, представляя, как все хорошее вместе с этим средством впитывается в кожу. И все ваше тело становится, как губка, пропитано загаданным. Мужчины могут просто натираться полотенцем, представляя, как они разгоняют по телу кровь и "растирают" по себе желаемое.

Волшебная пыль

Первые три дня после новогодней ночи не вытирайте пыль и не мойте пол. Считается, что в воздухе в это время еще витает атмосфера веселья, счастья, а удача оседает в доме в виде волшебной пыли. Пусть "приживется" и "пропитает" новогодней радостью все вокруг.

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Зовем удачу в Новом году

Если под пятки положить подковы и встретить с ними Новый год, то удача будет преследовать вас на каждом шагу. Подковы можно вырезать из цветной бумаги – желтой или коричневой. Перед сном не забудьте их убрать в укромное место. Пусть они хранятся весь год. 30 декабря с ними торжественно прощаются и готовят следующие.

Другие способы загадывать желания

1. Напишите свою просьбу на бумаге, подпалите ее, пепел выпейте под бой курантов в 12 ночи.

2. Зажгите свечу и прошепчите над огнем свое пожелание так, чтобы вибрация из ваших уст касалась пламени.

3. Выйдите на улицу и поймайте снежинку. Держите ее в рукавичках во время боя курантов. Если она не растает – ваша мечта сбудется.

4. На подоле своего праздничного наряда вышейте свое желание – любовь, дружба, здоровье. Когда начнут бить куранты, правую руку положите на вышивку и ровно в полночь произнесите свое желание вслух.

Помните, что все пожелания должны быть четко сформулированы. Не стоит загадывать чего-то нереального. Вряд ли вы столкнетесь с Брэдом Питтом в барнаульском переулке, и Моника Белуччи вряд ли посетит вашу хрущевку. Но симпатичный холостой сосед или соседка вполне могут обратить на вас внимание.