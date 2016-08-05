Как прошел масштабный фестиваль электронной музыки в Горном Алтае

Фестиваль электронной музыки Butterfly DJ Session состоялся на Алтае. Мероприятие проходило в летней резиденции бара "ХХХХ", расположенной на берегу Катуни рядом со старым айским мостом. Главными "звездами" фестиваля стали известные диджеи Москвы и Санкт-Петербурга Arram Mantana, Katya Vanila и Compass Vrubell.

Организаторы фестиваля назвали его самым масштабным музыкальным событием этого лета. Более трех тысяч человек танцевали под треки диджеев.

Katya Vanila (Москва)

Любит хорошую музыку и не делает особых различий в стиле – играет house, techhouse, mintechno, techno, electro и т.п. Делала компиляцию для бренда Motivi, "Мажореля" и микс для радио "Серебряный дождь". Работает в ряде московских клубов. Выступала с Matthias Tanzmann (Moon Harbour Rec), Les Gammas, Rainer Trueby (Compost Rec), Ian Pooley, Martinez (Out of orbit rec), Justice, Greg Thugfucker, 3 Channels, Pan-Tone (Einmalense music), Nooncat и др.

Compass Vrubell (Москва)

Творческий псевдоним музыканта-экспериментатора, поэта и художника Алексея Чернорота.

Жанровые предпочтения Компаса-Врубеля очень широки, поэтому его сеты превращаются в многослойные динамические субстанции, которые не просто заставляют людей танцевать и испытывать яркие эмоции, погружаясь в их атмосферу, но и являются настоящими произведениями электронного искусства. С образами DJ Compass-Vrubell работает не только в звуке, но и в слове, рисунке, также являясь поэтом и художником. Учитывая, что за последние десять лет все активнее развиваются эклектичные формы творчества, он смог ярко проявить себя, создав масштабный проект Egofriend, где видео сочетается со звуковой составляющей. Также Компас-Врубель является автором собственного шоу на Мегаполис ФМ, артистом, который уже 20 лет активно выступает со своими программами в самых разных странах мира, создателем эксцентричного альбома "Печки и почень" (также им была записана пластинка "Манжерок"), лицом LSDance и легендарного уже "Птюча".

Arram Mantana (Санкт-Петербург)

Музыку, которую играет Аррам, сложно назвать жестким соотношением с каким-то стилем. Это сочетание хауса с выраженной бас-линией с элементами рока, хип-хопа, дипа, техно, электро, прогрессив и этнической музыкой, которое автор называет Uplifting phat house. Автор проекта Underhouse выступает на крупнейших рейвах России, таких как "Восточный Удар", DJ Parade, а также на фестивалях в Чехии, Австрии и Германии. В сотрудничестве с Юрием Усачевым (проект "Гости из Будущего") записал композицию "Дискофил", на который впоследствии был снят видеоклип с ротацией по всем музыкальным каналам страны. В географию выступлений Аррама Мантана входит большинство крупных и средних городов России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Грузии, Венгрии, Чехии, Австрии, Германии, Швейцарии, Лазурного берега Франции и т.д. За свою карьеру Аррам сыграл на одной сцене с такими звездами мировой величины, как Roger Sanches, Dave Seaman, Eric Morillo, The Scumfrog, Sasha, Darren Emerson, Tim DeLux, DerricCarter, Medicine 8, Tiefschwarz, Miss Kittin Max Graham, FC Kahuna,Sister Bliss, Paul Oakenfold и многие другие.

Летняя резиденция бара "XXXX":

Алтайский край, село Ая, старый Айский мост

Телефон: 8 (3852) 59-99-52

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