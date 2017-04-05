Как прошла кавказская командировка главного полисмена Алтайского края. Фото

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Служебную командировку в Северо-Кавказском регионе завершил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров, сообщили в ведомстве.

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В краевом главке МВД уточняют, что главный полицейский Алтая проинспектировал процесс смены сводных отрядов органов внутренних дел региона, которые несут службу в чеченском городе Шали.

Здесь наши правоохранители выполняют задачи по обеспечению общественного порядка, пресечению и профилактике правонарушений.

Олег Торубаров поблагодарил коллег, завершивших полугодовую командировку на Кавказе, отметив, что все поставленные задачи были выполнены на высоком профессиональном уровне и без нареканий.

"Деятельность наших сотрудников получила самые высокие оценки со стороны руководства и населения", – подчеркнул генерал.

Также во время поездки на Кавказ начальник ГУ МВД ознакомился с условиями службы и быта сводного отряда правоохранителей, прибывших на смену коллегам.