Как провести новогоднюю ночь в Питере, не выезжая из города

Оказаться на Новый год в Питере – это совсем не сложно! Для этого не надо покупать билеты на самолет, бронировать отель или искать квартиру. Все намного проще. Окунуться в атмосферу Санкт-Петербурга и провести праздничную ночь по правилам Северной столицы можно и в Барнауле – в ночном клубе "Питер".

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По-питерски

Оторваться "по-питерски", как поется в известной песне, в новогоднюю ночь предлагает ночной клуб "Питер". Заведение обещает, что не будет никаких пошлых конкурсов, заезженных концепций и приевшихся сценариев. Атмосфера Санкт-Петербурга - это в первую очередь живая музыка, качественное исполнение от известных кавер-групп и искренняя радость всем гостям заведения. Никакой вычурности – только стиль, клубное настроение, зажигательные танцы и веселье до 5 утра.

Неординарные программы

Ночной клуб "Питер" открылся в Барнауле совсем недавно. Это заведение не успело приесться посетителям, здесь готовы удивлять клиентов. Удивлять сервисом, неординарными программами и индивидуальным подходом к каждому гостю. Те, кто не смог пропустить открытие нового клуба, отмечают, что это совсем не барнаульский формат и такого в нашем городе "еще не было".

Если кто-то еще так и не дошел до "Питера", то новогодняя ночь – самое время исправить ошибку и посетить ночной клуб. Кроме того, если вы не знаете, как весело и круто провести январские праздники, то загляните в "Питер". Здесь стартует "Новогодний марафон", где с 1 по 6 января музыкальные программы и веселье будут идти в режиме NON STOP! А затем каждые пятницу и субботу клуб приглашает гостей на музыкальные программы. Гостей ждут выступления от лучших кавер-групп, напитки и разнообразное меню.

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Ночной клуб "Питер"

Барнаул, ул. Взлетная, 2е (2 этаж)

Телефон: +7 (3852) 609-995

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