Как провести сертификацию соответствия на оборудование из Китая

Китай — ведущий импортер оборудования в Россию. Благодаря применению инновационных технологий и уникальных разработок, китайское оборудование обладает высоким качеством, долговечностью, функциональностью и другими конструкционно-эксплуатационными преимуществами.

Импорт оборудования из Китая в ЕАЭС возможен только при наличии обязательных разрешительных документов — сертификатов и деклараций по ТР ТС или по Постановлению Правительства № 2425 (подробности можно узнать по ссылке).

Несвоевременное проведение процедур оценки соответствия приводит срыву сроков поставки, так как изделия не могут пересечь таможенное пространство ЕАЭС и быть реализованы на российском рынке.

Как проводится сертификация китайского оборудования?

Сертификация оборудования проводится согласно тех. регламентам ЕАЭС — ТР ТС:

· 004/2011 и 020/2011 — под область действия указанных регламентов попадают устройства низковольтного типа (бытовая техника, компьютеры, устройства для приготовления пищи, оргтехника и другое);

· 010/2011 — применяется в отношении оборудования и механизмов, применяемых в промышленности (станки, с/х машины, механизированный инструмент, механизированные комплексы, погрузчики/разгрузчики, конвейерные ленты и другие устройства);

· 016/2011 — распространяется на газоиспользующее оборудование, к которому относится газовые котлы, конвекторы, плиты, горелки и другое;

· 012/2011 — применяется для оценки устройств, предназначенных для работы во взрывоопасных средах;

· 011/2011 — используется для сертификации лифтов, а также комплектующих и запчастей к ним.

Форма проведения оценки соответствия по ТР ТС, а, соответственно, и вид разрешительного документа (сертификат или декларация) зависит от назначения оборудования, кода ТН ВЭД — определяется в ходе идентификационной экспертизы специалистами центра / органа по сертификации.

Для сертификации изделий заявителю необходимо обратиться получить разрешение на ввоз образцов для лабораторных испытаний, но да этого нужно собрать доказательную базу согласно ТР ТС, а иногда и провести АСП — анализ состояния производства. Также потребуется предоставить заявку на проведение процедуры.

После обязательной оценки соответствия заявитель вправе также оформить добровольный сертификат на оборудование — документ подтверждает качество и надежность изделий по ГОСТ или ТУ, повышает доверие к производителю и предоставляет конкурентные преимущества на рынке.