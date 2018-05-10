Как "родился" крупнейший отель Барнаула и за что критикуют его архитектора

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35 лет назад открылась самая большая гостиница города — "Барнаул", которая имела 12 этажей и изначально была рассчитана на 600 мест. Архитекторами проекта стали москвичи Павел Андреев и Григорий Саевич.

Данная гостиница до сих пор считается крупнейшей в Барнауле (как, собственно, и в Алтайском крае). Всего в "Барнауле" в настоящее время представлено 317 номеров различных категорий, максимальная "загрузка" - 473 человека. Отель является членом Российской Гостиничной Ассоциации. Официально присвоенных звезд объект не имеет, впрочем, номера здесь есть от экономкласса до люкса.

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Прочее Гостиница "Алтай" в центре Барнаула закрылась на реконструкцию

Отметим, на текущий момент в Барнауле насчитывается более 40 гостиниц различного уровня. Любопытно, что до революции в городе имелись так называемые "меблированные комнаты", которые выступали альтернативой классическим отелям. К середине XIX века в Барнауле работала единственная гостиница. В 1909 году в городе одновременно открылись гостиницы "Европа" (находилась на Пушкина, была снесена в 1970-е годы) и "Империал" (на Мало-Тобольской, полностью сгорела в 1997 году).

К 1941 году на проспекте Ленина была построена гостиница "Алтай". В 1960-е годы по типовым проектам в Барнауле поставили три гостиницы: "Сибирь" (на Социалистическом), "Центральная" (площадь Советов) и "Колос" (на Молодежной). Наконец, последним крупным объектом, возведенным в советское время, стала гостиница "Барнаул".

Чуть подробнее остановимся на одном из архитекторов, который занимался этим зданием. Павел Андреев родился в Москве в 1954 году. В настоящее время руководит мастерской № 14 ГУП "Моспроект-2 им. М.В. Посохина".

В 1971-1977 годах Андреев учился в Московском архитектурном институте. После его окончания работал в мастерской главного архитектора Москвы Посохина, затем в ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов, где участвовал в проектировании туристских центров в Самарканде, Сумах, Барнауле, Новгороде и др. городах.

В конце 1980-х годов работал в Испании и Франции в мастерской Рикардо Бофиля. В 1992 году начал самостоятельную практику, открыв одно из первых в Москве архитектурных бюро "АБВ". На протяжении четырёх лет выполнял функции главного архитектора ГУМа. Кроме того, участвовал в реконструкции Большого театра.

Стоит добавить, что критики активно обвиняют Андреева в уничтожении памятников архитектуры и сносе исторической застройки Москвы. По проектам Павла Андреева перестроен Манеж, уничтожена усадьба Римского-Корсакова на Тверском бульваре, продолжается реконструкция гостиницы "Центральная" на Тверской, озвучены планы по сносу гостиницы "Шевалье" в Камергерском переулке.