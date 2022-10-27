Каким должно быть освещение квартиры и как с его помощью «раздвинуть» стены

Свет — это то, что создаёт атмосферу в доме. А потому правильно оформленное освещение квартиры — задача важная и очень ответственная. Ну и, конечно, всем нам хочется, чтобы дома было не просто светло, но и современно, красиво и уютно. Какие люстры самые модные, где их купить и как с помощью правильного освещения увеличить пространство квартиры, рассказала барнаульский дизайнер Елена Покидова.

Сколько в доме надо света

Елена ведёт нас в магазин строительных и отделочных материалов, мебели и предметов интерьера «Гранд Арена». Здесь работают сразу три салона — «Люстры Даром», Luxor, lucisso, где можно подобрать люстры на любой вкус, под любой интерьер и бюджет. А ещё — получить грамотную консультацию менеджеров.

Фото: amic.ru

Эксперт подчёркивает: работа над освещением — один из первых и главных этапов планирования дизайна квартиры. При этом учитывается много нюансов, в том числе площадь помещений, высота потолков, расположение мебели, цвет стен и так далее.

«Мало кто об этом задумывается, но освещение в квартире влияет на наше настроение и эмоциональное состояние. Когда света недостаточно, люди более раздражённые. Неправильное освещение приводит к быстрому утомлению, ухудшению зрения, снижает работоспособность, вызывает дискомфорт, головную боль и бессонницу. То есть если в вашем доме на пустом месте часто возникают ссоры — обратите внимание: возможно, у вас мало света», — рекомендует Елена.

Лучший вариант — многоуровневое освещение, говорит эксперт. Чем больше светильников, тем шире возможности организации светового сценария в комнате. А уровней условно три:

— Общее, или основное. Чаще всего это верхний свет в комнате, который может состоять из одного или нескольких источников. Например, люстра и точечные светильники.

— Функциональное. Это дополнительная подсветка обеденной или рабочей зоны на кухне, над письменным столом или зоны отдыха в гостиной и спальне. Как правило, используют подвесы, торшеры, бра, споты и прочее.

— Декоративное. Подсветка для акцентирования какого-то элемента дизайна, например картины, или создания более уютной, камерной атмосферы. Это приглушённое освещение, которым удобно пользоваться и ночью, чтобы перемещаться по квартире, не включая основной свет и не мешая другим членам семьи.

Для каждой комнаты существуют свои стандарты освещения. Они измеряются в люменах и указаны в СанПиН (2.21/2.11/1278-03).

Например, для кухни-гостиной необходимо освещение в 150-200 люменов на квадратный метр. Для спальни — достаточно 150 люменов. Для детской или кабинета света надо больше — 200-300 люменов на «квадрат».

Елена указывает: совсем не обязательно, чтобы необходимое количество люменов выдавал один светильник. Лучше их «добрать» за счёт разных зон освещения. Потому что невозможно равномерно осветить помещение единственной лампой, даже самой яркой.

Фото: amic.ru

Много зон освещения — много платить за свет?

Наоборот, уверена эксперт. Одна огромная люстра, которая освещает всю комнату, больше «съедает» электричества, чем подсветка определённых зон.

«Чем больше источников освещения, тем более экономично. Ведь ситуации, когда приходится включать абсолютно все светильники, возникают довольно редко. Мы продумываем несколько уровней освещения как раз для того, чтобы человеку было комфортно в определённый период жизни. Если работает — подсветка рабочей зоны. Если отдыхает — зоны отдыха. И только, например, если пришли гости, то включается весь свет, чтобы создать атмосферу праздника. Таким образом, это не только удобно, но и экономно. Меньше всего энергии потребляют светодиодные лампы, имеющие самый большой световой поток при минимальной мощности», — говорит Елена.

Фото: amic.ru

А ещё такой подход эффективен с точки зрения психологии: современные светодиодные лампы позволяют выбрать наиболее подходящую световую температуру.

«Есть тёплый свет, белый и холодный. Как правило, над письменным столом, где мы работаем или ребёнок делает уроки, психологи советуют использовать белый или холодный свет: он помогает сосредоточиться, настраивает на рабочую атмосферу. А на кухне над обеденной зоной, в спальне или в зоне отдыха лучше подойдёт тёплый свет. Он создаёт уютную атмосферу, помогает расслабиться», — поясняет дизайнер.

Какие люстры самые модные

Сегодня актуальны подвесы, точечные светильники, шинопроводы и споты. «А вот от люстр в классическом исполнении начали отходить, — рассказывает Елена. — Популярны замысловатые, необычные формы: кольца, геометрические модели, шары с прозрачными плафонами».

Фото: amic.ru

В цене не только красота, но и функциональность. Например, споты или трековые светильники легко повернуть так, как удобно человеку в конкретный момент: подсветить рабочую зону или акцентировать дизайнерский элемент.

На пике популярности находятся шинопроводы. Их полюбили и дизайнеры, и клиенты. Шинопроводы можно встроить в стену и таким образом зонировать пространство. Например, отделить рабочую зону в гостиной от зоны отдыха.

«Получаем дополнительный источник освещения плюс визуальное разделение помещения», — объясняет дизайнер.

Фото: amic.ru

Актуальны в современном дизайне лампы без абажуров, бра в виде колец или прямоугольников, световой поток которых направлен в стену. С помощью таких светильников оформляют коридоры, зоны над диваном, лестничные пролёты.

«На самом деле, сегодня модно всё. Дизайнеры используют разные стили, у людей разные предпочтения. Каждому нравится что-то своё. Один считает устаревшими люстры с подвесками. А другой оформляет квартиру в классическом стиле и ему нужна именно такая люстра. Посмотрите: во всех отделах „Гранд Арены“ светильники разных форматов, потому что каждый — востребован», — указывает дизайнер и рекомендует выбирать светильник, ориентируясь на то, что подходит именно вам и вашему дому.

Как с помощью света раздвинуть стены

— Если разместить бра с рассеянным светом на стенах длинного и узкого коридора, то он будет казаться более просторным. Ещё лучше, если рядом (но не напротив) со светильником разместить зеркало.

— Если свет направить на стены или в углы, то комната будет казаться шире, а потолки — выше.

Фото: amic.ru

Куда идти за светом?

Елена советует «Гранд Арену». По её словам, «здесь есть всё, а чего нет — привезут».

«Здесь очень большой выбор. Разные стили, разные форматы, от недорогих до очень изысканных. В каждом из магазинов можно найти всё, что вам нужно. И здесь очень грамотные специалисты. Я часто прихожу сюда с дизайн-проектом, который делаю для клиентов, показываю его менеджеру: нам нужна вот такая люстра, такие подвесы или бра. И нам всё подбирают. Даже если вдруг чего-то нет в наличии, то нам организуют доставку. Есть каталоги, где можно подобрать аналоги. То есть, кроме действительно большого выбора, тут работают по индивидуальным заказам», — объясняет Елена.

Но если вы самостоятельно решаете вопрос с освещением, менеджеры магазинов проконсультируют и помогут выбрать качественный светильник. В этом важном вопросе дизайнер всё-таки советует доверять профессионалам.

Фото: amic.ru

Торгово-выставочный комплекс «Гранд Арена» (ООО «Неаполь»)

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