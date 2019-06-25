Как санавиация спасает жизни: три истории алтайских пациентов

Санавиация становится неотъемлемой частью алтайского здравоохранения. За пару лет количество эвакуированных пациентов выросло в несколько раз, каждый год счет идет на сотни спасенных жизней.

С начала 2019 года вертолеты санитарной авиации вывезли из отдаленных районов края 55 человек, в том числе шесть детей. Amic.ru пообщался с эвакуированными пациентами и их родными, и узнал у врачей, в каких случаях промедление грозит гибелью пациента.

Истории со счастливым концом

19-летний Вячеслав Трощиновский из Славгорода упал с высоты четвертого этажа, получил тяжелейшие травмы: перелом позвоночника, открытый перелом ноги.

"Сына эвакуировали в Барнаул вертолетом буквально через пару часов после того, как доставили в больницу. Везти его на скорой помощи из Славгорода в Барнаул было невозможно, потому что травмы серьезные, один позвонок совсем рассыпался и открытый перелом ноги был, – рассказывает мама Ирина Николаевна. – Мы очень довольны, что так оперативно оказали помощь. В Барнауле его сразу прооперировали в краевой больнице скорой помощи. Сейчас сын в стабильно тяжелом состоянии, перенес три операции на позвоночнике. Вроде бы удачно, говорят, что должен ходить. На следующей неделе его переводят в травматологическое отделение, будут делать операции на ногах. Прогнозы хорошие. Сын доволен отношением врачей, лечением".

36-летний житель Ярового Роман Гольштейн перенес субарахноидальное кровоизлияние – спонтанный разрыв сосудов головного мозга с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку. Жена Светлана нашла супруга в гараже без сознания. "Я подумала, что он ударился головой, потому что на затылке была шишка, – рассказывает Светлана. – Мы с зятем отвезли его в больницу. Врач сказала, что у мужа все признаки инсульта. Ему сделали МРТ в Славгороде и после этого эвакуировали в Барнаул, где сделали операцию. Мы благодарны врачам, что спасли".

21 июня Роман отправился домой долечиваться. Говорит, что у него из памяти выпал довольно большой период времени, но сейчас все хорошо: "Меня одного везли вертолетом. Помню, как погрузили. Следующее что помню, как провели операцию, а это было спустя полторы недели".

Пенсионер Сергей Сайко из Кулунды едва не погиб из-за инфаркта. Прихватило сердце, сняли кардиограмму, которая не показала отклонений. "Через несколько часов отцу стало хуже, на автомобиле скорой помощи его отвезли в Славгород, где сразу поместили в реанимацию, а утром на вертолете перевезли в Барнаул. Городские врачи сделали ему операцию, поставили три стента. Сейчас он уже дома, пьет таблетки. Пока еще есть слабость, долго ходить не может", – рассказывает дочь Сергея Сайко Валентина.

Промедление непозволительно

Главный врач Славгородской ЦРБ Дмитрий Григорович говорит, что при травмах, тяжелых сосудистых и хирургических патологиях, а также в случае рождения детей с экстремально низкой массой тела срочная эвакуация вертолетом жизненно необходима. Перевезти пациента на автомобиле не всегда возможно, особенно из отдаленных районов.

"Славгород – это одна из самых удаленных точек в западной части края, до Барнаула порядка 460 км. С учетом состояния дорожной сети на эвакуацию до города требуется около восьми часов. И очень часто такое промедление непозволительно. Особенно для пациентов с тяжелыми травмами. Молодому парню, который упал с четвертого этажа и сломал позвоночник, повезло, что его быстро забрал вертолет. Это позволит максимально улучшить качество его жизни. Субанахроидальное кровоизлияние, которое перенес житель Ярового – это сосудистая катастрофа, и время оказания помощи здесь является определяющим. Нужно помочь пациенту в первые часы, чтобы в последующем у него были либо минимальные последствия, либо их вообще не было".

Отметим, что Алтайский край в числе 34 регионов России попал в приоритетный проект Минздрава России по развитию санитарной авиации. Благодаря этому был закуплен вертолет Ми-8 с медицинским модулем, который позволяет оказывать первую помощь на месте происшествия и готовить пациентов к транспортировке, проводить реанимацию и интенсивную терапию прямо во время полета. В пути пострадавших сопровождает врач реаниматолог-анестезиолог, анестезист и профильный специалист (хирург, гинеколог, неонатолог или др.).

В Барнауле вертолет приземляется на площадке "Обской мост" или в аэропорту, а оттуда пациентов доставляют в краевые клиники.

В июле 2019 года санавиация Алтайского края отметит свое 80-летие.