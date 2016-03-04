Как снизить затраты на расчетно-кассовое обслуживание в банке?

Сегодня, когда быстро и повсеместно растут расценки на товары и услуги, предприниматели вынуждены искать способы максимально сокращать издержки, в том числе и на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в банках. Одним из способов снизить затраты на РКО может стать использование пакетного обслуживания.

Каждая отдельно взятая услуга, как правило, обходится дороже, чем в составе пакета услуг. Поэтому пакетное предложение по услугам РКО может помочь сэкономить.

Сбербанк предлагает своим клиентам "прогрессивную" линейку пакетов услуг: чем больше услуг входит в пакет и чем выше их общая стоимость, тем больше скидка. Стоимость Пакета услуг фиксированная, что упрощает планирование расходов на банковское обслуживание. Точное знание о том, сколько потратишь в течение года, тоже помогает экономить.

Шесть вариантов для удобного бизнеса

В линейке Сбербанка сегодня представлены шесть пакетов услуг РКО (см. таблицу): "Минимальный", "Базис", "Актив", "Оптима", "Зарплатный" и "Моя команда". Эти пакеты включают в себя ведение рублевого счета и ежемесячную абонентскую плату за интернет-банк "Сбербанк Бизнес Онлайн", а также проведение электронных платежей. В ряд пакетов также входит взнос и выдача наличных, зарплатный договор и другие услуги. А пакет услуг "Моя команда" дает возможность получать профессиональную помощь по ведению бизнеса.

Сбербанк это:

- Высокий уровень обслуживания.

- Удобный интернет-банк и современное мобильное приложение.

- Большое количество клиентов.

- Широкая сеть отделений и банкоматов, современные процессинговые центры.

Как подключить пакет услуг РКО?

Самый простой способ подключить пакет услуг РКО Сбербанка – оформить заявку на сайте. Вам перезвонит специалист банка и проконсультирует по всем вопросам. Также можно позвонить по телефону 8 (800) 555 5 777 или посетить офис Сбербанка, обслуживающий юридических лиц и ИП.

Красицкий Юрий Валерьевич, учредитель юридического лица, индивидуальный предприниматель:

- Будучи еще подростком в 90-х, сильно нуждаясь в карманных деньгах, начал подрабатывать на разных объектах. Проживая в центральной части Красноярска – это полив растений, уборка территорий, прочее. Имея отличные способности договариваться, дальше начал заниматься риэлторскими услугами (купля-продажа жилой и коммерческой недвижимости), автостояночный бизнес. "Сколотив" небольшой капитал на данных операциях, имея знакомых, решил заняться торговлей ломом цветного и черного металла. С 2000-х годов открыл организацию, которая сейчас занимается покупкой лома по территории всего Красноярского края и за его пределами, а также реализацией его преимущественно предприятиям Урала. Про услуги Сбербанка и в частности пакет услуг узнал от своих партнеров по бизнесу, которые не раз рекомендовали перейти на обслуживание в Сбербанк из-за скорости и удобства в обслуживании. Пакет услуг "Актив" позволяет решить потребность в необходимом количестве платежных поручений (позволяя экономить на стоимости услуг), а также снятии объема наличных средств, так как закуп металла зачастую осуществляется у физических лиц, а ПУ предусматривает включенный лимит на снятие денежных средств.

Подробную информацию о пакетах услуг РКО Сбербанка, об условиях и документах, необходимых для их оформления, о перечне услуг, включаемых в каждый пакет, о стоимости пакетов и тарифах, а также иную дополнительную информацию узнайте на сайте http://sberbank.ru , в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или по телефону +7 (495) 500-55-50. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

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