Как связан памятник Родина-мать зовёт с Алтайским краем. Интересные факты

Amic.ru публикует ещё 19 фактов из истории Алтайского края в годы Великой Отечественной войны. Напомним, в преддверии Дня Победы редакция предлагает вновь вспомнить, сколько всего пришлось пережить нашим дедам и прадедам в те годы.

Всего несколько строчек, за каждой из которой сотни и тысячи ежедневных подвигов, огромного напряжения сил, страшного горя и великой гордости. Только официально рабочий день в стране и в Алтайском крае в годы войны длился 11 часов. Но многие (если не большинство) работники трудились по 15-16 часов в сутки. Ежедневно, почти без выходных, несмотря на то, что дома – маленькие или болеющие дети. И так – все четыре года.

Часто говорят, что у войны не женское лицо, но тысячи женщин ушли на фронт, чтобы вместе с мужчинами защищать страну. В единственном на фронте 46-м гвардейском Таманском женском авиационном полку ночных бомбардировщиков служили и несколько девушек с Алтая.

И уроженка Алтайского края Анастасия Пешкова уже после войны стала натурщицей, с которой скульптор Евге́ний Вуче́тич лепил знаменитую статую "Родина-мать зовёт!", которая сейчас стоит на Мамаевом кургане в Волгограде. Кроме Пешковой скульптору позировали многие девушки, и в работе был собран собирательный образ героини. Но облик Анастасии запечатлён ещё в одной скульптуре в ансамбле "Героям Сталинградской битвы" – она позировала для монумента "Скорбь матери".

Предыдущие публикации интересных фактов из жизни Алтайского края смотрите здесь: Через века, через года – помните! Факты из истории Алтая в годы Великой Отечественной