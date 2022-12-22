Как уменьшить налоги: инструкция для физических лиц

Налог на доходы физических лиц (он же НДФЛ, он же ранее подоходный налог) — это налог, взимаемый со всех доходов граждан, кроме тех, которые прямо названы в списке освобождаемых от налога. Исчисление и уплата НДФЛ регулирует глава 23 Налогового кодекса. Обратите внимание, далее речь будет идти о гражданах, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Какой доход нужно декларировать?

Определённые виды получаемых доходов надо декларировать. В большинстве случаев это касается дохода, с которого налог не удерживается налоговым агентом, например, дохода от сдачи в аренду недвижимости физическим лицам или доход от продажи имущества (если он не подпадает под льготу). Физлицо должно самостоятельно рассчитать налог с дохода, задекларировать его путём подачи декларации по форме 3-НДФЛ и перечислить НДФЛ в бюджет в установленные сроки (ст. 228 НК РФ).

Как уменьшить сумму налога?

Некоторые доходы можно уменьшить на налоговый вычет. Налоговый вычет по НДФЛ — это сумма, которую можно вычесть из облагаемого дохода и которая, соответственно, уменьшает фискальный сбор.

Существует несколько видов налоговых вычетов (ст. 218, 219, 220, 220.1, 220.2, 221 НК РФ):

Стандартный вычет на себя и на ребёнка. Определить такой вычет поможет сервис на сайте компании «ПРОКС». Имущественный вычет при покупке жилья и земельных участков. Имущественный вычет при продаже определённых видов имущества. Социальные вычеты на обучение, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги, на дополнительные меры по пенсионному обеспечению. Вычет на благотворительность. Инвестиционные вычеты при открытии ИИС и по операциям с ценными бумагами. Профессиональные вычеты для физлиц, оказывающих услуги, выполняющих работы по ГПД или получающих авторское вознаграждение. Вычеты при переносе на будущее убытков по операциям с ценными бумагами и от участия в инвестиционном товариществе.

Размер по каждому виду вычетов свой. Например, ежемесячные стандартные вычеты на детей — 1,4 тыс. руб. (на первого и второго ребёнка) и 3 тыс. руб. (на третьего ребёнка). Социальный вычет на обучение, лечение, фитнес, добровольное личное страхование и т.д. — не более 120 тыс. руб. в год по всем видам расходов. Вычет на дорогостоящее лечение — в размере произведённых расходов без ограничений и т.д.

Для получения вычета в большинстве случаев нужно подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. Это письменное заявление физического лица о своих доходах и расходах за год. Если вы получили доход, то подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую — ваша обязанность. А если вы имеете право на вычет, то сдавать или не сдавать декларацию, это ваш выбор.

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Как заполнить налоговую декларацию?

Самый простой способ заполнить декларацию — сделать это через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Там необходимо указать лишь недостающие данные о доходе, источнике дохода, при необходимости — налоговые вычеты. Программа сразу же проверит правильность заполнения декларации и выдаст нужные подсказки. Декларация подписывается электронной подписью и отправляется в налоговую инспекцию простым нажатием кнопки. К ней нужно приложить документы, подтверждающие получение дохода и право на налоговые вычеты.

Если доступа к личному кабинету нет, то можно заполнить декларацию на бумаге и лично отнести её в налоговую инспекцию или отправить по почте заказным письмом с описью вложения.

Можно ли снизить сумму уплачиваемого налога?

Главное при заполнении формы 3-НДФЛ — это не тщательность и даже не строгое следование правилам. Хотя, безусловно, это очень важно для исключения ошибок и экономии сил и времени. Главный секрет в использовании всех законных возможностей для снижения суммы уплачиваемых налогов.

Чтобы минимизировать сумму налогов, нужно найти законные варианты снижения налоговой базы. Сделать это самому сложно, так как придётся разбираться в большом количестве налоговых норм, особенностей их применения и толкования на практике.

Между тем, к примеру, при продаже квартиры или дома при грамотном подходе к заполнению декларации можно сэкономить очень и очень существенные суммы. Поэтому в такой внешне несложной процедуре, как заполнение 3-НДФЛ, помощь налогового профессионала просто незаменима.

Чтобы правильно декларировать доходы и оформить налоговые вычеты, обратитесь в компанию «ПРОКС». Специалисты «ПРОКСА» оформят все бумаги грамотно и быстро, с учётом ваших интересов и возможных выгод.

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