Как в Алтайском крае проверяют качество дорожного ремонта. Фото

Фото: altdor.ru

Дорожный ремонт, намеченный на текущий год, завершается в Алтайском крае, в связи с чем специалисты проверяют качество проведенных работ.

Как сообщили в "Алтайавтодоре", в настоящее время контроль за проведенным ремонтом осуществляет специальная строительная лаборатория. "Центральная строительная лаборатория КГКУ "Алтайавтодор" – одна из самых крупных в дорожной отрасли региона, для проведения испытаний имеются все необходимые средства измерений и оборудование, которое ежегодно проходит метрологическую оценку", – отмечают в дорожном ведомстве.

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Проверки в этом году проводятся на 130 объектах. Замначальника Центральной строительной лаборатории "Алтайавтодора" Роман Раннев, комментируя проведение контрольных мероприятий, подчеркивает, что главная задача состоит в том, чтобы не допустить брака.

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"Мы выезжаем на все объекты и отбираем пробы каждого конструктивного слоя. Затем в специализированной лаборатории выполняем различные измерения на прочность, морозоустойчивость, плотность, соответствие материалов проектной документации", – уточняет эксперт.

Продолжительность всей процедуры занимает два-три дня. Затем составляется протокол. Этот документ передается подрядчику, который работал на объекте, и после этого в случае выявления каких-либо несоответствий они устраняются.

Как сообщал портал Amic.ru, все дорожно-строительные работы в регионе будут завершены к 1 ноября.