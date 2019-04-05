Как в Барнауле планируют реконструировать парк Победы и что там появится

Фото предоставлены активистами

Барнаульские активисты намерены восстановить парк Победы, заложенный на проспекте Космонавтов в 1965 году в честь двадцатилетия победы в Великой Отечественной войне.

Вернуть первоначальный облик знаковому месту планируется в следующем году. Сейчас же неравнодушные горожане проводят на территории уборку и ищут любую информацию о прошлой жизни парка.

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На свои средства они подготовили проект реконструкции парка, который разработала дизайнер Лариса Шокорова. Ее дед – Герой Советского Союза Мануйлов Василий Иванович – погиб в битве за Днепр. Поэтому проект обновленного парка Победы она сделала совершенно бесплатно с привлечением неравнодушных студентов и общественников.

Более полувека назад в день двадцатилетия победы советского народа над фашистской Германией вдоль заводов города были посажены ели, рябины, клены, вязы, черемуха, сирень, барбарис. Это место было названо парком Победы. Долгие годы за ним ухаживали, но с утратой промышленной мощи в негодность пришел и этот парк.

Парк был создан для прославления подвига советского народа на фронте и в тылу. Именно поэтому его было решено разбить в промышленной зоне города, где в то время активно работали заводы. Позднее несколько берез на этой аллее посадили и космонавты, включая второго космонавта СССР, уроженца Алтайского края Германа Титова.

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Как рассказала Amic.ru жительница Барнаула Инна Тушева, дед которой - Эдуард Григорьевич - и был инициатором восстановления аллеи на проспекте Космонавтов, сейчас необходимо воздвигнуть сразу три монумента.

По ее словам, сегодня парк принадлежит Ленинскому району, и город уже вложил большие деньги для поддержания порядка: очистили территорию, убрали гнилые деревья, установили дополнительное освещение. Сейчас там можно спокойно гулять с детьми, но этого не достаточно. Сейчас в данном районе Потока возводятся новые микрорайоны, и территория будет пользоваться большой популярностью.

"Администраций была проведена огромная работа. Мы логически продолжаем, что они уже начали. Долгие годы за парком никто не следил. Заводы, которым принадлежал он, после закрытия перестали вкладывать средства в благоустройство парка. На градостроительном совете проект может быть рассмотрен в мае. Потом пройдут общественные слушания, и станет понятно, сколько понадобится на это средств", – рассказала Инна Тушева, добавив, что проект пока не окончательный и может быть доработан после градостроительного совета.

Судя по предварительным эскизам, там появится центральная стела, которая будет представлять собой проходную арку в виде звезды. Она будет подсвечена красным цветом. Этот цвет в проекте является основным, он создает некую красную линию, которая будет длиться до конца проспекта.