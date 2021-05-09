Как в Барнауле проходит Парад Победы. Фоторепортаж

Парад Победы в Барнауле стартовал на проспекте Ленина в 10 часов. Собравшихся поприветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он также вручил награды за отличную учёбу кадетам.

"Необходимо помнить и о подвиге тех, кто трудился в тылу. Наши рабочие, женщины и дети трудились на эвакуированных заводах, производили боеприпасы, двигатели для танков. Алтайский край обеспечивал продовольствием армию и фронт, - подчеркнул глава региона. - Наши госпитали вернули в строй тысячи бойцов и командиров. Наша земля приняла десятки тысяч людей, эвакуированных из прифронтовых территорий, детей из блокадного Ленинграда. Здесь они нашли кров, хлеб и заботу".

После этого губернатор объявил минуту молчания.

Как проходит праздничное мероприятие можно посмотреть в фоторепортаже amic.ru. В ходе мероприятия будут появляться новые интересные снимки с места торжества, где редакцию представляют фотокорреспондент Екатерина Смолихина и журналист Полина Жданова.

Ранее состоялась церемония возложения венков к Мемориалу Славы. Фоторепортаж о ней можно посмотреть по ссылке.