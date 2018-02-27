Как в Барнауле прокуратура заставила восстановить памятник Герою СССР

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35 лет назад, в 1983 году, в Барнауле состоялось торжественное открытие памятника Герою СССР Владимиру Смирнову. Событие приурочили ко Дню Советской армии и Военно-морского флота.

Бюст героя перед зданием станкостроительного завода создан стараниями архитектора Зенковой и скульптора Рублева. Установлен он был на трехметровом гранитном постаменте. Позднее, уже в 2000-е годы, с памятником случилась не совсем приятная история.

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Так, одна из горожанок обратилась с жалобой в прокуратуру на состояние обелиска. По ее словам, внешний вид памятника, установленного на территории станкостроительного завода, был самовольно изменен: исчезла табличка, изменилось основание памятника и цветовая гамма. Между тем обелиск признан памятником архитектуры, истории и искусства Алтайского края, а также включен в список памятников Великой Отечественной войны.

Изучив первоначальное описание памятника и подтверждающие архивные материалы, предоставленные жительницей Барнаула, прокуратура подтвердила, что в результате некачественно проведенного ранее ремонта (без учета специфики объекта) пострадало основание бюста и цветовая гамма, исчезла памятная табличка. По требованию прокурора памятнику вернули первоначальный вид. Это произошло в самом конце 2016 года.

Напомним, в Барнауле именем Героя СССР названа улица, на доме № 31 по Социалистическому проспекту, где жил Владимир Смирнов, установлена мемориальная доска. Кроме того, перед зданием станкостроительного завода и в цехе, где он работал до призыва в армию, - бюсты Героя. Его имя увековечено на Мемориале Славы, он включен в энциклопедию Алтайского края.

Владимир Смирнов родился в Барнауле 18 ноября 1924 года. В 1939 году окончил шесть классов школы № 27. Работал токарем на эвакуированном в Барнаул станкостроительном заводе. В Красную Армию призван в августе 1942 года, а 4 ноября 1943 года гвардии старший сержант Владимир Смирнов в бою у деревни Лиозно Витебской области Белоруссии закрыл своим телом амбразуру вражеского пулемета, повторив подвиг Матросова. Награжден Золотой звездой Героя посмертно.Владимир Смирнов был похоронен недалеко от места гибели, в населенном пункте Великое Село Лиозненского района Витебской области БССР. На месте подвига позднее был установлен обелиск.

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