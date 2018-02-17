Как в Барнауле прошла премьера ромкома "Лед" ко Дню всех влюбленных

14 февраля телеком-оператор "Дом.ru" и кинотеатр "Киномир-Галактика" провели премьеру в Барнауле романтической мелодрамы "Лед". В начале гостей ждали фотозона, где могли сделать снимок на память все желающие, а также викторина с розыгрышем призов от организаторов. В частности, разыгрывали фирменные футболки оператора. Дальше всех гостей ждал показ.

Согласно предварительным данным компании WDSSPR – прокатчика фильма "Лед", заработав 14 февраля в России 89,7 млн рублей, а с учетом СНГ – 93,3 млн рублей, картина в обоих случаях установила рекорды первого дня проката среди отечественных проектов.

"Лед" рассказывает о талантливой фигуристке, которая после травмы, полученной на пике формы, находит в себе силы вернуться в большой спорт. В фильме сыграли Александр Петров, Мария Аронова, Ксения Раппопорт.