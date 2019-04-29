Как в Горно-Алтайске отметят Первомай: программа мероприятий
В связи с торжествами в республиканской столице ограничат движение
29 апреля 2019, 12:51
Праздник весны и труда отметят в Горно-Алтайске 1 мая. В этот день, как сообщает мэрия республиканской столицы, запланирован ряд мероприятий.
Традиционное шествие трудовых коллективов, которое пройдет по проспекту Коммунистическому, начнется в 10:00. Далее мероприятия состоятся на площади имени Ленина.
В 11:00 часов состоится церемония обновления портретной галереи республиканской Доски почета, а в 11:45 начнется праздничный концерт и церемония награждения трудящихся.
Праздничные мероприятия завершатся вечерней концертной программой, которая будет проходить с 19:00 до 21:00. В связи с торжествами частично ограничат движение автомобильного транспорта:
- с 09:00 до 11:00 по проспекту Коммунистическому от улицы Головина до улицы Чаптынова, от улицы Чорос-Гуркина, 36 до проспекта Коммунистического; по улице Проточной от улицы Чорос-Гуркина, 24 до проспекта Коммунистического, а также от улицы Панфиловцев, 11 до проспекта Коммунистического, 26;
- с 09:00 до 14:00 перекроют участок улицы Чорос-Гуркина от дома № 17 до дома № 31, а также улицу Палкина от переулка Аптечного до улицы Чорос-Гуркина;
- с 07:30 до 14:00 и с 18:00 до 21:00 будет перекрыт участок улицы Палкина от торгового центра "Мария Ра" до здания Дворца Правосудия.
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