Как в Горно-Алтайске отметят Первомай: программа мероприятий

Праздник весны и труда отметят в Горно-Алтайске 1 мая. В этот день, как сообщает мэрия республиканской столицы, запланирован ряд мероприятий.

Традиционное шествие трудовых коллективов, которое пройдет по проспекту Коммунистическому, начнется в 10:00. Далее мероприятия состоятся на площади имени Ленина.

В 11:00 часов состоится церемония обновления портретной галереи республиканской Доски почета, а в 11:45 начнется праздничный концерт и церемония награждения трудящихся.

Праздничные мероприятия завершатся вечерней концертной программой, которая будет проходить с 19:00 до 21:00. В связи с торжествами частично ограничат движение автомобильного транспорта: