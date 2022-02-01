Как выглядели бы персонажи мультфильмов в реальной жизни

Источник: instagram.com/hidrele

Можно смотреть вечно на три вещи: как течёт вода, горит огонь и как искусственный интеллект “оживляет” рисунки. Так художник из Бразилии Хидрели Диао создаёт своё видение очеловеченных популярных персонажей мультфильмов. С помощью Photoshop и трёх мобильных приложений — FaceApp, Gradiente и Remini — он накладывает подходящую фотографию реального человека на рисунок и постепенно доводит до совершенства. Выглядит это потрясающе.

Художник с помощью этой же технологии состарил знаменитостей, которые рано ушли из жизни.

И даже сделал портрет Статуи Свободы.