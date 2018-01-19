Как заново родились: большой фоторепортаж с крещенских купаний в Барнауле
Фоторепортаж с главной купели Барнаула
19 января 2018, 15:48, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Праздник Крещения Господня проходит в Барнауле в пятницу, 19 января. На Речном вокзале состоялся чин великого освящения воды, который провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Перед этим состоялся крестный ход от Знаменского монастыря.
Более 500 барнаульцев пришли в этот день к главной купели, чтобы искупаться в Оби в великий христианский праздник.
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